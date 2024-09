11 sokszínű őszi program és fesztivál az ország festői helyszínein 2024 októberében

A hűvösebb napok sem szabhatnak gátat a programözönnek, hiszen október során is számos izgalmas élményben lehet részünk országszerte.

Love Festival, Vál (2024. október 5.)

Október 5-én ismét a szeretet kerül főszerepbe a váli Szeretet-szobornál, ami a Haraszthy Pincészet területén található, korábban azonban a 2015-ös Burning Man fesztiválra készítette el Alexander Milov. A Love Festival a szobor 2017-es felavatása óta invitálja az érdeklődőket a nagyszabású eseményre, ahol a gasztronómiai élmény mellett lehengerlő látványban és izgalmas programokban lehet részetek a különleges alkotás lábánál. A belépő ára három pohár Haraszthy bort, egy beef empanada salátával és egy tombolát is tartalmaz, de természetesen számos más finomság kipróbálására is lesz lehetőség.

Túrajó Felemelő – Ipari élménylift Inotán (2024. október 5., 19., 26.)

Ha érdekel az építészet, egy hőerőmű működése, vagy szimplán egy páratlan élményre neveznétek be, irány az Inotai Erőmű, melyet vezetett urbex séták keretében látogathattok meg. A virtuális időutazások kiegészítő programjaként a helyi védettséget élvező hűtőtoronyra függesztett élményliftből is kitekinthettek, amely percenként 9 métert emelkedik a torony külső palástján. 8 perccel az indulást követően már madártávlatból tárul elétek az elhagyatott ipari terület látványa, majd miután kinézelődtétek magatokat és visszatértetek a földre, a hűtőtorony belsejébe is felsétálhattok.

Ágfalvi Gesztenye Fesztivál (2024. október 5-6.)

Immár 21. alkalommal kerül megrendezésre október 5-én és 6-án a hagyományőrző Gesztenye Fesztivál Ágfalván a Vadon Lovas Club területén, ahol a megszokott színvonalon szuper programokkal, finom ételekkel és italokkal várnak minden érdeklődőt. Természetesen minden a gesztenye körül forog: az árusok portékái között találtok sült gesztenyét és gesztenyés süteményeket, de természetesen nem maradhat el a forralt bor, a kürtőskalács és a többi vásári csemege sem. A gyerekeket a kitelepülő vidámpark várja, a felnőttek szórakozásáról pedig az esti koncertek gondoskodnak.

Fügefeszt, Badacsony (2024. október 12-13.)

A Balaton kétségkívül egész évben tartogat olyan izgalmakat, melyekért érdemes célba venni a magyar tenger vidékét. Nem lesz ez máshogy október 12-én és 13-án sem, amikor megnyitja kapuit a Balaton-part őszi hangulatú gasztrofesztiválja. A Fügefeszt, bár a zamatos fügét nevezte ki házigazdának, valójában sokkal többről szól: célja a régió kulturális és gasztronómiai fejlődésének bemutatása. A hétvége során a Michelin-csillagos éttermektől kezdve a közönségkedvencekig rengeteg étterem települ ki, hogy a mesés környezetben, hangulatos koncertek kíséretében invitálja a partra a gasztronómia szerelmeseit.

Őszi Etyeki Piknik (2024. október 12-13.)

A hatalmas sikerű rendezvénysorozat október 12-én és 13-án az Őszi Etyeki Piknikkel tér vissza, amely keretében végigjárhatjátok Etyek borospincéit, ahol egytől egyig kiváló minőségű borokat ízlelhettek meg. A nyitott pincék között sétálva, a különleges borokat és pezsgőket kortyolgatva magatokba szívhatjátok a csodálatos őszi természet látványát, az igazi szürethangulatot, emellett pedig jobbnál jobb falatokat is kóstolhattok. A lehetőségek tárháza még ezzel sem ér véget, hiszen számtalan kistermelői és kézműves termék közül szemezgethettek, a pincék között andalgást pedig zenés mulatságok kísérik.

Tök-jó Barangolás, Monor (2024. október 19.)

Október 19-én teljes őszi pompájában járhatjátok be a Monori Pincefalu lenyűgöző vidékét a Strázsahegyen. A borkultúra a 15. században jelent meg a környéken, maga a pincefalu pedig az 1800-as évek során alakult ki: mai összterülete nagyjából 180 hektár, tele hangulatos borházakkal, amelyek a szüreti időszakban kiváló úti célnak bizonyulnak. A pincék ezen az októberi szombaton megnyitják kapuikat az érdeklődők előtt, hogy tulajdonosaik egy boros barangolásra hívják az érdeklődőket, remek borokkal és ételekkel kiegészülve. Hangolódjatok az őszre Monoron!

Halloween-kiállítás, Dég és Nádasdladány (2024. október 18. és november 3. között)

Minden halloween-imádó nagy örömére már itthon is átélhetjük az amerikai filmekből ismert miliőt, ugyanis harmadik alkalommal kerül megrendezésre a minden évben egyre több újdonsággal bővülő, kísérteties Halloween-kiállítás. Idén már két elképesztően mutatós helyen várják a borzongani vágyókat: október 18-tól a pazar, nádasdladányi Nádasdy-kastélyba, október 19-től pedig a pompás, dégi Festetics-kastélyba költözik be a zseniális tárlat, ahol életnagyságú beszélő figurákkal, ijesztő földöntúli lényekkel és rémisztő boszorkányokkal hangolódhattok az ünnepre.

Tök Jó Nap a Szegedi Füvészkertben (2024. október 20.)

Igazi tökfesztiválban lehet része annak, aki október 20-án az SZTE Füvészkertbe látogat, hiszen izgalmas családi nap várja az érdeklődőket. A nap során kicsik és nagyok számos különböző program közül választhatnak a tökfaragástól kezdve a fejtörőkön át a tökös ínyencségekig, de még egy tökkiállítást is megtekinthetnek, ahol megismerhetitek a tökök sokféleségét és felhasználásuknak különböző módjait. Rácz Lajos zöldségszobrász vezetésével megtanulhatjátok, hogy hogyan lehet különleges motívumokat rávarázsolni a tökökre, emellett pedig egy kézműves termékekkel és gasztrokincsekkel teli vásárral is várnak.

Bortriatlon Badacsonyban (2024. október 25-27.)

Szeretitek a badacsonyi borokat és szeretnétek Badacsony-szakértőkké válni? Akkor október 25. és 27. között irány a csodaszép település, ahol 9 pincénél összesen 18-féle rizlinget kóstolhattok végig a program során. A részt vevő pincéknél személyesen a gazda tölti poharatokba a bort, miközben felfedi elkészítésének titkát, az adott borászat és az azt üzemeltető család történetét és pár szakmai titkot is. A Bortriatlon rendezvénysorozat lehetőséget biztosít, hogy még jobban megismerjétek a borvidék három ikonikus fajtáját, a szürkebarátot, a kéknyelűt és a rizlinget, és újabb élményekkel gazdagodjatok az ország egyik legszebb vidékén.

Daruvonulás a Hortobágyon (2024. október 26.)

Október 26-án egy élményekben gazdag, természetben töltött napban lehet részetek a Hortobágyon, ahol vízről és földről egyaránt megcsodálhatjátok az őszi színekben pompázó tájat és a helyi élővilágot. Az evezés útvonala a Kilenclyukú híd alatt, a Tisza-tó vízi ösvényein vezet végig, majd partra szállás után a Dömötör-napi Behajtási Ünnep vásári forgatagában merülhettek el. Szakvezetéssel megnézhetitek a Hortobágyi Madárkórházat, majd a legjobb helyről lehettek tanúi a darvak alkonyi behúzásának. A napból a gasztronómiai élvezetek sem maradhatnak ki: a vásárban megkóstolhatjátok az eredeti hortobágyi slambucot és a szürkemarha-pörköltet is.

Vezetett túrák a darvak nyomában (2024. október 5. és november 3. között)

Az ősz beköszöntével megérkeztek a Hortobágyi Nemzeti Park jelképét is adó darvak, ennek pedig most egészen közelről lehettek szemtanúi. A természetrajongók nagy örömére, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szeptember végétől november elejéig túrákat szervez a több tízezer daru naponta ismétlődő, alkonyathoz kötődő mozgalmának, a daruhúzásnak megtekintésére. A program során először a Darumadár fenn az égen című filmet nézhetitek meg, majd egy rövid eligazítás után jöhet a terepi rész és a madárles. A vezetett túrák pontos időpontjáról a honlapon tudtok tájékozódni.

