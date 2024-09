Nógrád vármegye gyöngyszemére bukkantunk a Cserhát lábánál megbújó, háborítatlan községben

Ha benneteket is rabul ejtett a Cserhát szépsége, keressétek fel Nőtincs környékének kincseit. A település szomszédságában bújik meg a sejtelmes Hársas-tó , amely körül egy könnyed sétát tehettek. De errefelé található a családbarát Gyadai tanösvény is, ahol egy igazi függőhídon sétálhattok át. Ha még így sem akar szűnni kalandvágyatok, fedezzétek fel a hegység legszebb látnivalóit .

Idén ünnepelte második születésnapját a Nőtincsi-horgásztó partján, igazán vadregényes környezetben otthonra lelt termelői és kézműves piac. A Nőtincsi NemcsakPiac télen-nyáron mesés hangulatához olyan termelői portékák is hozzájárulnak, mint a háztáji tojás, friss zöldségek, a kamra polcára kívánkozó befőttek, lekvárok és savanyúságok, akárcsak a ropogós kenyerek, kencék, sajtok és a palackba zárt folyékony örömök. A sort még hosszan folytathatnánk, hiszen termelők és kézművesek garmadája árulja remek portékáit minden hónap harmadik vasárnapján a piacon, ahol üdítő programokkal is várják az arra járókat.

Elsőre ugyan természetesnek tűnhet, de a 40 hektáros tavat mesterségesen alakították ki, a Lókos-patak felduzzasztásával. A más néven Nőtincsi-tónak is nevezett horgásztavat eredetileg árvízvédelmi és tűzivíztározóként alkalmazták, később pedig halakat telepítettek a tó vízébe. A különleges növény- és állatvilágának köszönhetően a kirándulók is előszeretettel járnak errefelé, hiszen a sűrű növényzetű, szépen karbantartott tavat egy kellemes, 3 kilométeres sétatáv teljesítésével körbe lehet járni, akár kerékpárral is. A túra jellegét tekintve könnyű, ezért akár családosoknak is tökéletes célpont lehet, a tóparton kialakított tűzrakóhelyeknek köszönhetően pedig még sütögetésre is van lehetőség. Néhány évvel ezelőtt a tavat és környékét természetvédelmi területnek nyilvánították.

