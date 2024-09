10 varázslatos őszi fesztivál 2024-ben a Balaton északi és déli partján

A hétvégén kilenc pincénél összesen tizennyolc féle rizlinget kóstolhattok végig a program során. A résztvevő pincéknél személyesen a gazda tölti poharatokba a bort, és természetesen mesél is róla. De nem csak a borokról, hanem a történetükről, a családról, szakmai titkokról, büszkeségeikről is.

Ősszel is tele van izgalmas programokkal a Balaton partja. Borkóstolók, gasztrofesztiválok, piknikek és múzeumi programok is várnak rátok a magyar tengernél.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool