5 szenzációs hely Budapesten, ahol a legfinomabb streetfood-ételeket találjátok őszi sétákhoz

A Neverlandnél nem újdonság, hogy a szabadulószobák élménye mellé gasztroélmények is társulnak, amit most egy teljesen új szintre emeltek.

A Wesselényi utca és a Budafoki út után újabban a Corvin Plázába is elég beugrani egy feltétekkel, friss és üde zöldségekkel és szószokkal megpakolt ropogós gofritölcsérért. Ha az őszi séta során megéheznétek, egyszerűen csak vegyétek az irányt a legközelebbi Tölcsibe felé, ahol fejedelmi, akár útközben is elfogyasztható falatokkal várnak titeket. A saját recept alapján készülő, színültig töltött sós waffle tölcsérek számos húsimádó és vegetáriánus szívét egyaránt elnyerték már, speckó paníros ropogós csirkéik pedig egymás után hódítják meg a rántott finomságok rajongóit.

A minden földi jót kínáló Kazinczy utca felé érdemes vennetek az irányt némi újdonság reményében, ahol mostantól egy vadonatúj hely kínálja tortilla ölelte rolljait. A Roller Budapest kínálatában különféle tekercseket találtok, bennük tépett csirke- és malachússal, smashed marhahúspogácsával, szarvaskolbásszal, sok-sok zöldséggel, sajttal és szószokkal. Rollok tekintetében természetesen a vegánokra is gondoltak, nem kérdés tehát, hogy mindenki talál náluk éhséget csillapító falatokat. Kínálatukban megtaláljátok továbbá a smashed burgereket is, amit szószokba tunkolt sült krumplikkal fojthattok le.

