7 izgalmas vezetett séta Budapesten az ősz első hónapjára

Szeptember 14-én kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a Liget játékos, felfedező sétájára. A jókedvet és izgalmakat tartogató Ligetmesék programján közelebbről is megismerkedhettek a Millennium Háza történetével. A séta során olyan érdekes kérdésekre is választ kaphattok, hogy hogy is kerülnek szárnyas oroszlánok a Millennium Háza falaira, és vajon ki alussza örök álmát a Városliget egyetlen sírjában. A sétán résztvevők ajánlott korosztálya 6-12 év.

Az új kezdettel kecsegtető szeptemberben is lesz nem is egy lehetőségetek, hogy újra felfedezzétek a fővárost és vezetett séták során ismerjétek meg kulisszatitkait és rejtett arcát.

