7 különleges múzeum szerte az országban, ami egyedi kikapcsolódást ígér

Az ibafai Pipamúzeum 2023 nyarától megújult épületben és korszerű interaktív kiállítással várja látogatóit. A templom mellett található múzeum a legkülönfélébb pipák mellett a dohányzás kultúrtörténetéről is mesél. A múzeum előtere a régi trafikokat idézi, a kiállítóterekben a létező legszebb pipák sorakoznak, továbbá interaktív elemekkel, filmekkel és zenei anyagokkal ismerhetitek meg a múlt ránk maradt kincseit, felfedezve köztük a nyelvtörő mondókából ismert ibafa fapipát és Deák Ferenc pipáját is.

Pakson tett kirándulás alkalmával érdemes Nagydorogra is ellátogatni, ahol egy lenyűgöző magángyűjtemény fogadja az érdeklődőket. A Nagydorogi Kalap- és Sipkamúzeum – mely előzetes bejelentkezés után ingyenesen látogatható -, ízelítőt ad a legkülönfélébb kalapok kínálatából. A tárlat egyaránt szemezget a hazai és a külföldi relikviákból, érdemes tehát rászánni egy kis időt és ilyen szemszögből is tenni egy aprócska kulturális kirándulást.

Zsámbékon egy igazán különleges, GUINESS rekordernek számító múzeum fogadja a közelről és távolról érkezőket. Borus Ferenc gyűjteménye, mely egy egészen más kedvtelésből nőtte ki magát, az évek alatt önálló múzeumot is kapott. A Zsámbéki Lámpamúzeum, mely az országban egyedülállónak számít, az 1979-es évek óta látogatható és ezernél is több lámpa megtekintését teszi lehetővé.

2024 nyarának közepén egy aprócska somogyi település egy nem akármilyen attrakcióval gazdagodott. A Bonnyán megnyílt Kulcsmúzeumban 65 ezer kulcs sorakozik egymás után, az egyedülálló gyűjtemény pedig a Magyar Rekordok Egyesületének elismerését is elnyerte. A világ eddigi legnagyobb kulcsgyűjteményeként is emlegetett bonnyai múzeum ötéves gyűjtőszenvedély eredménye, továbbá tematikus, zárakat és lakatokat bemutató tárlatnak is otthont ad.

