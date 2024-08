Városszerte mosolyt csalnak az emberek arcára a BudapestPiano közösségi zongorái

Még felfedezettje is akad a BudapestPianónak: Katerina Parhomenko ukrán zongoraművész és zongoratanár sokáig saját zongora hiányában a pesti közösségi zongorákon gyakorolt. Majd miután megismerkedett Marcival, lehetősége adódott egy Presser-koncert után, illetve saját darabjaival a Jedermann kávézóban is játszani. Az pedig már csak hab a tortán, hogy Presser Gábor, Buka Péter, Kocsis Paulina, Thomas Krüger, Oláh Krisztián és Tálas Áron is végigszántotta a közösségi zongorák billentyűit. Sőt, pár éve még a japán állami TV is forgatott a BudapestPianóról.

A kezdetben egyfős művészeti projekt ötlete már 2017-ben megfogalmazódott, amikor Marci egy máltai reptéren meglátott egy zongorát. Majd a következő években sem maradt impulzusok nélkül, 2019-ben a római r eptéren játszott egy hangszeren, s ekkor elhatározta, hogy Magyarországra is el szeretné hozni ezt az élményt. Mint a BudapestPiano minden pianínóját, az elsőt is maga vette meg, illetve az azok fenntartásához szükséges költségek nagy részét a mai napig ő fedezi.

