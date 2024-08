Újdonságok a Balatonnál: 5 hely, amit érdemes felkeresni még ezen a nyáron

A gyenesdiási Festetics-kilátótól sétatávolságra, a Nagymezőn került kialakításra a település vadonatúj tanösvénye. A korántsem hagyományos tanösvény, mely a kardiotanösvény nevet viseli, segít felmérni ugyanis a túrázók szívének egészségi állapotát. Az ország több pontján is megtalálható tematikus tanösvények legújabb helyszínén, a Balatonnál is lehetőség nyílik mostantól a túrán mért pulzusadatok és az azt követő kiértékelés alapján tenni egy keveset szívünk egészségéért.

Július közepén, az egykori lengyel piac helyén nyitott meg a Balaton legújabb madárparkja Cserszegtomajon. A festői szépségű településen mostantól több mint 300 egzotikus madár és állatsimogató is várja a kicsikkel és nagyokkal érkezőket. A park – ahonnan egyébként remek kilátás nyílik a Balatonra és a környező vidékre -, olyan lakóknak is otthonául szolgál, mint Bella, a minikecske, Cinege, az alpaka és Totó, a Balaton sztárhattyúja.

