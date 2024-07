13 izgalmasnak ígérkező mozipremier, amit nagyon várunk 2024 második felében

Miután váratlan hívást kap felfedező őseitől, legénysége élén Vaiana nagy utazásra indul, s természetesen vele tart Maui is. Óceánia távol eső vidékein, rég elveszett vizeken át visz az útjuk, ahol olyan kalandokba keverednek, amilyenekről Vaiana még csak nem is álmodott. (Fórum Hungary)

Edmond Dantès egy fiatal tengerész, akit téves módon árulással vádolnak. Tárgyalás és minden további nélkül börtönzik be If várába, egy Marseille melletti zord szigeterődítménybe. Sok évnyi fogság után sikerül megszöknie, hogy Monte Cristo grófja személyében bosszút álljon azokon, akik hamisan gyanúsították őt. (ADS Filmek)

Van egy ember, aki bármilyen bajban segít. Éjszaka érkezik, nem mutatkozik be, nem beszél. Eltünteti a nyomokat, eltávolítja a hullákat, lerázza a zsarukat. Aki ismeri a telefonszámát, az sose kerülhet bajba. Amikor egy rémült nő segítséget kér tőle, megérkezik a hallgatag férfi (George Clooney), hoz magával hullazsákot, fegyvert és pénzt. Munkához lát. Aztán jön még egy férfi (Brad Pitt). Ugyanaz a foglalkozása, ugyanolyan profi, és ő is mindig ugyanúgy egyedül dolgozik, mint a másik. A két magányos farkas nem tehet mást, kénytelen együtt megoldani egy hulla és rengeteg elkóborolt kábítószer problémáját. (InterCom)

Lily (Blake Lively) új életet kezdett. Nem volt könnyű gyerekkora, bőven van mit elfelejtenie, de minden rosszon sikerült túllépnie, Bostonba költözött, és új, boldog élet várja. Mindig egy saját boltra vágyott, most talán ez is teljesül. Sőt, ha ez nem volna elég: megismerkedik egy rokonszenves férfival, aki kedves, jó fej és jóképű – hát persze, hogy szerelem lesz belőle. De az intenzív boldogság átmeneti. Lily csapdába kerül, és nem tud kijutni belőle. A múltja utoléri, és ő elköveti az összes hibát, ami elől menekült. Szabadulni próbál. Küszködik, nagyon nehéz helyzeteken igyekszik keresztülverekedni magát. Még szerencse, hogy találkozik egy réges-régi baráttal, aki talán segít neki. De a legnehezebb döntést neki egyedül kell meghoznia. Ha képes rá… (InterCom)

