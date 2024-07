Azok a fülledt nyári éjszakák: 8 izgalmas film, ami megédesíti a nyarat

Klubok, bulik, alkoholmámor, és persze véget nem érő pasizás. A három legjobb barátnő, Tara, Skye és Em a gimi utáni nyáron egy görög tengerparti városban, a fiatalokkal teli Maliába veti bele magát az éjszakai életbe. A trió életük legjobb és legintenzívebb nyarában reménykedik, de nem mérik fel a döntéseik súlyát. Molly Manning Walker rögtön első rendezésével a 76. Cannes-i Filmfesztivál Un Certain Regard szekciójának fődíját nyerte el, teljesen megérdemelten: a Hogyan szexeljünk az első perctől fogva olyan hatalmas energiával dübörög, akár egy felpörgött tinédzser. A film autentikusan mutatja be a fiatalok fesztelen, már-már szabályok nélküli életét, míg a csillogó felszín alatt a Z generáció érzelmi és szexuális kiszolgáltatot­tságának legmélyére ás.

