5 mesés kirándulóhely és látnivaló Celldömölkön és környékén idén nyárra

A hegyen barangolva fedezhetjük fel a Sághegyi Múzeumot, a bazaltbánya egykori transzformátorházában berendezett kiállítást, amely a Ság történetét ismerteti be a hegy kialakulásától egészen a jelenben zajló bányászatig. Az interaktív kiállításnak köszönhetően a táj természeti és kultúrtörténeti értékeit, a Ság régészeti anyagának egy részét, a bányászatot és a szőlőművelés történetét is közelről megismerhetjük. A kisgyermekbarát kiállítás mellett a múzeumépület körül egy tanösvényként szolgáló kőpark is fut.

Sokan nem is gondolnák, hogy milyen hangulatos fürdőhely bújik meg Marcalgergelyi aprócska településén, pedig a hatalmas területen található szabadidő komplexum számos kikapcsolódási lehetőséggel kecsegtet. A hangulatos, homokos strand tökéletes választás a családok számára, hiszen a tiszta tó mellett nádtetős árnyékolók és napágyak teszik teljessé az élményt. A csobbanás mellett játszótér, bográcsozó és egy kemping is várja az érkezőket, emellett pedig a büfé finom falatokkal vár.

A Kemenes Vulkánpark 2013-ban nyitotta meg kapuit a látogatók előtt, és jelenleg is itt található az ország egyetlen vulkanológiai kiállítása. A majdnem 1000 négyzetméternyi területen bemutatásra kerül a Föld vulkánossága általánosságban, a Kárpát-medence és Magyarország tűzhányói és nem utolsósorban az öt és félmillió éves bazaltvulkán, a Celldömölk fölé magasodó Ság-hegy. Nem meglepő tehát, hogy itt alakították ki a létesítményt, hiszen a tanúhegy gyomrában egy egyedülálló, mesterséges kráter jött létre az 1905 óta tartó bányászati tevékenység következtében, ami hamar felkeltette a kutatók érdeklődését. Az óriási komplexumban több, tűzhányókkal kapcsolatos kiállítás is megtekinthető, a modern kialakításnak és a szimulációs teremnek köszönhetően pedig garantáltan emlékezetes kaland lesz a látogatás kicsik és nagyok számára egyaránt.

