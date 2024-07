9 magával ragadó gyerekkönyv, amibe a kiskamaszok belefeledkezhetnek a nyáron

A Kockacukor lovassuliba vendégek érkeznek: széles karimájú kalapjuk van, szőrén ülik meg a lovat, és láthatatlan mozdulatokkal irányítják az állataikat. Csuti hamar megismerkedik a westernlovasokkal, és Pali bácsi vezetésével többnapos lovastúrára indulnak együtt. Napközben az erdőt járják, vagy éppen a lovakkal együtt mennek úszni, éjszaka pedig sátorban alszanak a fák között. Persze akadnak viták és balesetek is, de mire visszaérnek a lovardába, mindenki összebarátkozik – még a lovak is! (Pagony Kiadó)

