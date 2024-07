10 remek gyerekkönyv, hogy a legkisebbek se unatkozzanak idén nyáron

Kicsoda igazából a lila ruhás nő, és miért visel fardagályt? Ki integet a Léghajó kosarából? Hogy nem gémberedtek el a Majális szereplői, míg elkészült a festmény? Mi van egy művész bevásárlólistáján? Szinyei Merse Pál az egyik leghíresebb magyar festő – és egyben az egyik legúttörőbb is. Nem is gondolnád, mennyi külföldön tanult vagy saját maga által felfedezett merész újítással élt! Ebben a könyvben Szinyei művészetét nem a megszokott időrendben, hanem a festőhöz kapcsolódó témák mentén mutatjuk be, így tárul fel előtted a teljes életmű a színek, a napfény, a tanulmányok és az életrajz fontosságának megismerésével. Ráadásul a művész világába elkísér bennünket Max, a festőt jól ismerő, vidám kutya is, aki hasznos és szórakoztató megjegyzésekkel látja el a kötetet! (Pagony Kiadó)

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool