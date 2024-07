7 nagyszerű hűsítőpont a Dunakanyar legszebb biciklis útvonala mentén

A Dunakanyar talán legszebb szakaszán is érdemes behúzni a féket, hiszen itt találjátok a környék saját parttal rendelkező játszókertjét. A Kerékbár kavicsos strandján megmártózhattok vagy akár kenura is lecserélhetitek a kétkerekűt. Ha viszont inkább a szárazföldön maradnátok, a panorámás teraszon kellemes zenei aláfestéssel fogyaszthatjátok el az ebédetek. A napi ajánlatok között isteni levesek, pompás főzelékek, friss saláták, mennyei sütemények, valamint vegán és laktózmentes desszertek várnak. A sok finomságot remek kávéval és házi limonádékkal öblíthetitek le.

Válogatásunk legújabb szereplője a 2023 nyarán nyitott SzabadÉg bár. A verőcei kerthelyiség pihenőszékeiben élvezhetitek a mesés panorámát. A napi ebédajánlatok során újragondolt magyaros fogások, vegetáriánus ételek, mennyei tésztaételek és grillfogások közül válogathattok. A 100%-ban gyerek- és kutyabarát bárban a felnőtteknek is jut egy kis társasjátékidő, valamint egy nagy kivetítőn a legfontosabb sportközvetítéseket is nyomon követhetitek. Ha szerencsések vagytok egy esti DJ-szettbe is belefuthattok, amikor egy behűtött kézműves sör társaságában belefeledkezhettek a naplementébe.

