7 lenyűgöző templomrom szerte az országban, amit érdemes felfedezni

Budapesttől egy karnyújtásnyira, a környező medence dédelgette Zsámbék egyik felfedezésre váró kincse a település XIII. században épült romtemploma. A többszörös átalakítást és átépítést megélt, eredetileg premontrei kolostor és templom részleges pusztulását egy 1700-as években történt súlyos földrengés okozta. A késő román és korai gótikus stílust magán viselő egykori bazilika mai napig fenséges látványt nyújt, melyet nemcsak kívülről, de belülről is van lehetőség megcsodálni, grandiózus falait és díszítéseit közelebbről is szemügyre venni.

