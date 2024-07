Budapesti nosztalgia: 5 remek program és helyszín, ahol megelevenedik a múlt

Budapest a nyári hónapokban sem szenved hiányt olyan programokban, melyek kellemes, nosztalgikus élményekkel ajándékozzák meg a kicsiket és nagyokat. Készen álltok az időutazásra?

Régi idők járművei Budapest utcáin

A nyári hónapok minden hétvégéjén nosztalgiajáratok járják Budapest utcáit. A hangulatos nosztalgiajáratok között találtok favázas nosztalgiavillamost, Ikarus Cabrio nosztalgiabuszt, de még nosztalgiatrolit is. Az egykor hétköznapinak számító járművek a fővárosi közlekedés különböző korszakaiból nyújtanak ízelítőt. Az egészen októberig tartó nosztalgiaszezonban a Jászai Mari tér és a Közvágóhíd, a Deák Ferenc tér és a Battyhány tér, valamint a Szent János Kórház és a Csóka utca megállók között találkozhattok rendszeresen a régi idők járműveivel. A pontos menetrendet a BKK oldalán találjátok.

Időutazás Budapest belvárosában

Minden kétséget kizáróan kánikulaenyhítő időutazásban lesz részetek, ha a nyári hónapok alkalmával az Október 6. utca felé veszitek az irányt. Az itt található Budapest Retro Élményközpont háromszintes, interaktív komplexuma minden képzeletet felülmúl, hiszen nemcsak megtekinthetővé, de tapinthatóvá is teszi a nosztalgikus múltat. A tematikus termeken és szinteken helyet foglalhatunk nagyszüleink, gyerekkorunk egykori nappalijában, de a Lada rendőrautóba beülve az ikonikus Szomszédok sorozat is megelevenedik előttünk. Mondanunk sem kell talán, hogy az élményközpont bisztrója is csordultig van retró finomságokkal.

1051 Budapest, Október 6. u. 4.

Hétvégi kincskeresés

A főváros virágkorát élő bolhapiacai és zsibvásárai minden hétvégén, így a nyári vakáció alkalmával is számtalan alkalmat tartogatnak a múltidéző nosztalgiára. A rákoskeresztúri Bakancsos utcai bolhapiac és a Budai Zsibvásár is kivétel nélkül minden szombaton és vasárnap árusoktól és a nosztalgiát kereső vásárlóktól nyüzsög. Nemcsak a nyári hőség, de a gazdag kínálat miatt is érdemes a reggeli órákban érkezni, hogy legyen időtök megtalálni a szíveteknek kedves vagy épp emlékezetes darabokat könyvektől porcelánokon át a kisebb-nagyobb csecsebecsékig.

Nosztalgikus táncdallamok a Hunyadi téren

A terézvárosi Hunyadi tér július 25-én valóságos táncparketté változik. 18 és 20 óra között várnak minden kicsit és nagyot, fiatalt és szépkorút egy remek hangulatú időutazásra. A nosztalgia táncdallamokat ezen az estén Bakacsi Béla szolgáltatja, érdemes tehát előkészíteni a tánccipőket az esti pörgésre. Ha pedig a július 25-i program után sem tennétek el azokat a bizonyos tánccipőket, szeptembertől az Eötvös10 állandó programjai közt ugyanúgy megtaláljátok a nosztalgia táncklubot.

Egy falat nosztalgia

Egy falat nosztalgiáért bizony érdemes magunk mögött hagyni a belvárost, és Pesterzsébet egy aprócska ékszerdoboza felé venni az irányt. Nevéhez hűen a Nosztalgia desszertműhely és kávézóban nosztalgikus, régimódi, valamint klasszikus édességekre és süteményekre bukkanhattok. Az évtizedes múltra visszatekintő desszertezőben törzsvendégek adják egymásnak a kilincset, nem véletlenül persze. A szenvedéllyel, szeretettel és hagyománytisztelettel életre hívott desszerteket, a kávé mellé tökéletes sós és édes aprósüteményeket tavasztól őszig a mesébe illő belső teraszon is elfogyaszthatjátok.

1205 Budapest, Mártírok útja 52.

