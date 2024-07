Esztergom nyári arca: 8 pompás látnivaló és program a Dunakanyar fővárosában

Sporteseménynek is otthont ad Esztergom, méghozzá szeptember 28-án. A Mária Valéria Hídfutás és Gyaloglás elnevezésű nívós eseményt idén 22. alkalommal rendezik meg, és várhatóan ezúttal is több ezer embert mozgat majd meg a Mária Valéria híd mindkét oldaláról.

Idén negyedik alkalommal, augusztus 1. és 3. között kerül megrendezésre az MCC Feszt tehetséggondozó fesztiválja, ahol ezúttal is a magyar könnyűzenei élet kiválóságaival, valamint neves hazai és nemzetközi előadókkal, véleményformálókkal várják a fiatalokat. Tavaly mintegy 47 ezer fesztiválozó vett részt az eseményen, akik 120 színpadi program közül választhattak, valamint 250 szakmai előadóval és 100 kiállítóval találkozhattak. A cél, hogy idén is hasonló méretű fesztiválnak adhassanak otthont Esztergomban.

A természetrajongó túrakedvelőknek sem kell messzire menniük, ha szemet és szívet is gyönyörködtető kirándulásra adnák a fejüket. A Szamár-hegy és a Hosszú-hegy között megbúvó Búbánatvölgy a nevével ellentétben például kicsit sem nyújt lehangoló látványt, a közelében található játszótér miatt pedig a nagycsaládos látogatók körében is nagy népszerűségnek örvend. A Búbánatvölgyből indulva egy meredek csapáson át juthatunk el a közeli Hideglelős-kereszthez , ahonnan csodaszép rálátásunk nyílik a Dunára és a folyót tarkító homokzátonyszerű szigetekre.

A helyiek által Dorogi-tónak is becézett, füvesített és homokos partszakasszal is rendelkező Palatinus-tó nevét a fővárosból kijáró fürdőzőknek köszönheti, hiszen sokan úgy tartották, a közigazgatásilag Esztergomhoz tartozó bányató vize ugyanolyan frissítően hat, mint a méltán híres margitszigeti strandfürdőé. A kristálytiszta, napos időben kékeszöld színben csillámló tó partján búvárbázis, csónak- és vízibicikli-kölcsönző, illetve röplabda-, kézilabda- és strandfocipálya szolgálja az aktív kikapcsolódást, míg a fürdőzők teljes kényelméről öltözők, mosdók és büfék gondoskodnak.

