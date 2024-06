7 nagyszerű vezetett séta júliusra, ami Budapest legszebb helyszínein kalauzol

Jó hír, hogy a nyári hőségben sem kell lemondanotok arról, hogy vezetett séta közben ismerjétek meg a főváros titkait. Júliusban hűsítő épületsétákon, vízközeli helyszíneken és mediterrán hangulatban barangolhattok.

Dunai Balkán

Az ország legszebb Dunakorzóját magáénak tudható Szentendrén július 6-án a Budapest Városművek csapata segít eligazodni a város szövevényes történetében. A 2,5 órás vezetett sétán a Balkánról betelepült népek és magyar hagyományok egyvelegéből, különböző kultúrák egységéből kaphattok ízelítőt. A megannyi történetet rejtő, kanyargó utcákon tett séta után egy kis balkáni kóstolóval is kedveskednek a résztvevőknek.

A séta időpontja: július 6. | Tovább az eseményre >>

Két világ között

Az ember sokszor nem is gondol arra, hogy olyan helyeken is rejtőznek templomok, ahol elsőre a legkevésbé sem számít rá. Július 6-án, 3 órás séta keretében, az Imagine csapatával járhatjátok be a fővárost, hogy kapualjban, föld alatt vagy bérházak között bukkanjatok rá ezekre a különleges helyszínekre. A programon többek között egy istállóból lett kápolna, a Városliget titkos kálváriája és az Epreskert restaurálóműhelye fedi fel titkait.

A séta időpontja: július 6. | Tovább az eseményre >>

Mesél a Béke Hotel

Július 13-án az egykori Britannia Szálló lenyűgöző épülete fedi fel titkait, melyet ma úgy is ismerhettek, mint a Radisson Blu Béke Hotel. A 2 órát felölelő programon nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy időutazásban lesz részetek: a falak mesélnek majd többek között Babits Mihályról, Hofi Gézáról, de Korda György esküvőjéről is. Az épületséta végén a legendás bálokat látott üvegkupola alatt süteménykóstolóra is számíthattok.

A séta időpontja: július 13. | Tovább az eseményre >>

Úri huncutságok Pesten

Júliusban két alkalommal is bebocsátást nyerhettek egy korábban zárt világ titkaiba. A Károlyi-kertből induló, 2,5 órás programon – miközben belülről is megcsodálhatjátok a Festetics-palotát -, bepillantást nyerhettek az arisztokraták szerelmi életébe és abba, hogyan is mulattak hajdanán. A sétán választ kaphattok arra is, melyik gróf gyújtott szivarra ezerkoronással és hogy rátalálhatott-e a szerelem a bálokban mulatozó urakra és hölgyekre.

A séta időpontjai: július 14., 27. | Tovább az eseményre >>

Hihetetlen? A Hilton Hotel

Július 20-án a Korzózz Velünk! vezetett sétáján fény derül a Hilton Hotel hihetetlen titkaira. A 2 órát felölelő programon az elegáns luxusszálloda panorámateraszáról lenyűgöző kilátásában lesz részetek amellett, hogy az épület múltjába is bepillantást nyerhettek. A múlt emlékei körbeveszik ugyanis az impozáns szállodát, annak külső és belső tereit bejárva pedig arra is választ kaphattok, hol is rejtőznek ezek az emlékek pontosan.

A séta időpontja: július 20. | Tovább az eseményre >>

A mesés Vajdahunyadvár titkai

Azt mondjuk, ismerjük a Városliget egyik legszebb épületének történetét, múltjával kapcsolatban azonban tengernyi kérdés merül fel. Július 21-én szerencsére választ kaphattok ezekre az izgalmas kérdésekre, hiszen 2 órán át más sem lesz a téma, mint a vár csak kevesek által ismert titkai. A programon kulisszatitkokból egészen biztosan nem lesz majd hiány: megtudhatjátok, melyik is pontosan a Segesvári-torony és hol találtok kíváncsi tekintetek elől rejtőzködő szerzetest.

A séta időpontja: július 21. | Tovább az eseményre >>

Kóser séta Fűszeres Eszterrel

Július 28-án Budapest sokak által csak bulinegyedként ismert zsidónegyede fedi fel nem mindennapi, múltbéli gasztrotörténeteit. A sétán Fűszeres Eszter gasztroblogger kalauzolja a séta résztvevőit hagyományok, a pesti zsidók és a kóser konyha rejtelmeiben. A Csányi utca 5. elől induló sétán természetesen családi történetek és izgalmas pletykák, intrikák is terítéken lesznek.

A séta időpontja: július 28. | Tovább az eseményre >>

