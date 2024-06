Lehengerlő lángosozók a fővárosban: 6 hely, amely instant a vízpartra repít

A belváros izgő-mozgó, folyton nyüzsgő világából ragadhatnak ki egy pillanatra minket a Lángos Papi’ lángosai, amelyekbe beleharapva képzeletben már a Madách tér forgatagától távol, a kedvenc strandunkon lógatjuk a lábunkat. A Lángos Papi’ inkább a hagyományos vizeken evez, így náluk a fokhagyma-, sajt-, tejföl-, bacon-, lilahagyma- és kolbászfeltétek között válogathatunk, míg a bevállalósabbak nutellát is kérhetnek a lángosra. Ha pedig egy kis desszertre is vágynánk, akkor palacsintát is rendelhetünk.

Igazán impozáns környezetben, a Széchenyi Fürdő, a Hősök tere és az Állatkert ölelésében bukkanhatunk rá a Ligeti Lángosra, ahol a tradicionális, krumplipehellyel gazdagított, kissé vastagabb lángostészta egyszerre puha, könnyű és ropogós. A feltétek sora nem áll meg a sajtos-tejfölösnél, hisz magyaros, falusi, sonkás-sajtos, pármai sonkás, sőt még vegetáriánus variációkat is kóstolhatunk. A lángos mellé palacsinta, hot dog és házi szörp is jár, hogy teljes legyen a kínálat.

A forró budapesti aszfalton járva mi sem lenne jobb érzés, mint egyik pillanatról a másikra egy hűs víztükör felszínén találni magunkat. Ha mindezt nem is tudjuk a város közepére varázsolni, a főváros legfinomabb lángosozóival mégiscsak megidézhetjük a strandok hangulatát Budapest utcáin is.

