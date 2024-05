6 mezítlábas park és ösvény a Balatonnál, ahol kikapcsolódhat az egész család

A tavaly decemberben a nagyközönség előtt is megnyitott Szántódpusztai Majorság rövid idő alatt a település és a környék pezsgő központjává vált. Köszönhető ez annak, hogy a majorban programok, attrakciók és látnivalók számtalanja áll a látogatók rendelkezésére, akik így elmerülhetnek a majorság mindennapjaiban. A tematikus játszótér mellett kicsik és nagyok nagy örömére egy tapogatóállomás és Kneipp-ösvény is kialakításra került, ahol tapintás útján fedezhetitek fel a különböző anyagokat és felületeket.

Balatongyörökön, közvetlenül a Balaton partján, platánfák árnyékában kapott helyett a Kneipp-pihenő. Az ösvény az itt található Csónakháztól indul, ahol egyaránt található vizes és száraz taposó, valamint testet-lelket nyugtató gyógynövényszigetek is. A 800 méteres sétányon egészen a strandbejáratig juthatunk el, de a padoknak köszönhetően pihenni, a játszótérnek hála pedig a felesleges energiákat levezetni is van lehetőség.

A család legfiatalabb tagjától a legidősebbekig, bárki számára tartalmas kikapcsolódással szolgál a mencshelyi Talpkaland. Nem árt tudni azonban, hogy a Talpkaland több is, mint mezítlábas park: egy olyan békés, balatoni hely, ahol természetközeli hangulatban tölthet el minőségi időt az egész család. A többi mezítlábas ösvényekhez hasonlóan a Talpkaland is remek kikapcsolódási lehetőséget nyújt, amellett, hogy a különböző felületeken való sétálással az egészségeteket is támogathatjátok.

Mindszentkállán, a Petőfi Sándor utca és a Levendula utca sarkán idén immár hetedik éve várja a feltöltődni vágyókat a település mezítlábas parkja. A Mezítkáli a méltán nevezetes Kő fagyi? fagylaltozójától egy karnyújtásnyira vár benneteket, ahol lábbelik nélkül, különleges ösvényeket végigjárva kapcsolódhattok ki. A legkülönfélébb felületeknek köszönhetően kicsik és nagyok is megmasszíroztathatják itt megfáradt talpaikat, de ezen felül játékok is a kertbe látogatók rendelkezésére állnak.

