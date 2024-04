Mit csináljunk este tévénézés helyett? Avagy tippek az otthoni szórakozáshoz

Nem mintha bármi baj lenne a tévézéssel – egy jó filmet nézni a partnerünkkel vagy a családdal egyáltalán nem rossz dolog. Az otthoni estéket viszont másképp is eltölthetjük, és talán még jobban is élvezhetjük. Mi pedig eláruljuk, hogyan.

DIY projektek

Ez a tevékenység alkalmas mind az egyedül töltött időre, mind pedig akkor, ha két vagy több emberrel tölti az estéid. Bármilyen alkotás nemcsak a kreativitásodat fejleszti, hanem meditatív hatása is van. Kitisztítja a fejed, és valószínűleg könnyebben is elalszol tőle. Hogy mit is alkossunk?

Mandalafestés (nézd meg ezt az útmutatót a YouTube-on)

Agyagmodellezés (ezt akár saját magad is elkészítheted! Oldj fel két evőkanál sót ⅔ csésze forró vízben. Forrald fel, majd adj hozzá egy csésze kukoricakeményítőt és fél csésze hideg vizet. Keverd meg és hűtsd le a keveréket. A massza ezután magától megszárad, akár a levegőn is)

Origami (japán technika a papír különböző alakzatokba hajtogatására – az interneten például itt találsz rá útmutatókat.)

Online tanfolyamok – az idegen nyelvektől a masszázsig

Manapság már rengetegféle online tanfolyam létezik, fizetős és ingyenes egyaránt. Ezeket egyedül vagy valakivel együtt is elvégezheted, így remek páros tevékenység is lehet. Csak rajtad áll, hogy mit szeretnél csinálni, és hogy mik a céljaid:

Szakmai ismeretek bővítése – grafikai programok, marketing alapjai, idegen nyelvek, fodrász tanfolyam stb.

Új ismeretek – mesterséges intelligencia A-tól Z-ig, upcycling, művészettörténet stb.

Rendhagyó jártasságok – különböző masszázsfajták, tudatos érintés, alakrajz, patchwork stb. Igen, ezek a tanfolyamok mindegyike elérhető online, így akár még a kanapéd kényelméből is tanulhatsz.

Társas- és kártyajátékok

Igen, egyedül nem sok társasjáték játszható, erre a célra inkább az online játékok felelnek meg. Ha klasszikus társasjátékokról és kártyajátékokról beszélünk, akkor legalább két játékos kell hozzá. De már két emberrel is játszhatsz egy egész sor olyan játékot, ahol egymás ellen vagy együtt játszotok. Ezek gyakran nagyon érdekes, taktikát igénylő stratégiai játékok. Ha érdekelnek a társasjátékok, nézz utána a következő játékokra:

Társasjátékok – Jaipur, Lost Cities, Patchwork, 7 Wonders Duel, Hive Kártyajátékok – The Fox in the Forest, Lost Cities, Star Realms, Schotten Totten, Race for the Galaxy

Ismeretterjesztő játékok és kvízek

A játékoknál maradunk, ezúttal azonban inkább a tudásról lesz szó. Szerezz be egy társasjátékot, vagy vedd az internet felé az irányt. A következő oldalakat ajánljuk:

Geoguessr – kapsz egy fotót a világ valamelyik részéről, és neked kell kitalálnod, hogy honnan származik. Kahoot! – egy olyan platform, ahol kvízeket játszhatsz vagy akár készíthetsz. Sporcle – egy kvízekkel teli oldal, csak add meg, hány kérdést szeretnél és milyen témákból, és már játszhatsz is.

Nyújtás és relaxáció

Gyertyák, relaxáló zene és esti nyújtás vagy jóga… Ugye, hogy már az elképzeléstől is ellazulsz? Megnyugtatja az elmédet és felkészíti a tested az alvásra. Ha fejből nem tudod, mit kellene gyakorolni, a YouTube itt is segíthet. Rengeteg jógával, nyújtási gyakorlatokkal vagy akár pilatessel kapcsolatos videót találsz, talán a világ összes nyelvén. Csak válassz ki egy számodra megfelelő hosszúságú és intenzitású gyakorlatot, és indulhat is az esti aktív relaxáció!

Olvasás és Írás – Könyvek, Versek és Több

A DIY projektek és az online tanfolyamok mellett az otthon töltött esték tökéletes alkalmat adhatnak az irodalom iránti szenvedély elmélyítésére. A könyvek olvasása nem csupán relaxációt kínál és gazdagítja a képzeletet, hanem széles körű műfajokat is felölel, a szépirodalomtól a tényirodalomig. Az írás lehetőséget ad a kreatív önkifejezésre, legyen szó naplóvezetésről, történetek alkotásáról vagy költészettel való kísérletezésről. Az ilyen tevékenységek nem csak lelkiekben gazdagítanak, hanem nyugalmat is hozhatnak az elmébe és elősegíthetik a jobb alvást, hasonlóan a meditációhoz. A saját alkotások megosztása másokkal vagy maga a teremtési folyamat örömöt és elégedettséget kínálhat, új dimenziót adva az otthoni estéknek.