6 zseniális, friss Oscar-díjas film 2024-ben, ami fellelhető a Netflixen és társain

Összegyűjtöttük nektek, hogy a 2024-es Oscar-díjas filmek közül melyek találhatóak meg a Magyarországon népszerű streamingszolgáltatóknál.

Amerikai irodalom (Legjobb adaptált forgatókönyv, Amazon Prime)

Megunva, hogy a hatalmi rendszer profitál a „fekete” szórakoztatásból, aminek bántó a nyelvezete, egy frusztrált regényíró úgy dönt, megírja a saját, különös „fekete” könyvét, ami egyenesen annak a képmutatásnak a középpontjába repíti, amit lenéz.

Oppenheimer (7 Oscar-díj, Apple TV+)

A film J. Robert Oppenheimer fizikusról szól, aki kollégáival – köztük a magyar származású Teller Edével és Szilárd Leóval – a Manhattan Terv vezetőjeként az első atomfegyver létrehozásáért felelős. A találmány a II. világháborúban megváltoztatta a történelem menetét, és a bombának köszönhető valószínűleg az is, hogy a 20. század második felében a két nagy szuperhatalom szembenállása, a hidegháború nem fajult valódi fegyveres konfliktussá.

20 nap Mariupolban (Legjobb dokumentumfilm, RTL+)

A dokumentumfilm azt a húsz napot örökíti meg, amit Msztyiszlav Csernov, az AP hírügynökség haditudósítója a kollégáival töltött Mariupolban a 2022-es ostrom során. Az orosz invázió kezdetekor az újságírócsapat a stratégiailag fontos dél-ukrajnai kikötőváros csapdájába esik, ahol hamarosan a háború meghatározó képeivel találkoznak: bombázás, haldoklók, tömegsírok. Felvételeik egy részét – ameddig volt internetes kapcsolat – sikerült a helyszínről kijuttatniuk, a képsorok már akkor bejárták a világsajtót. A film ezekből a napi tudósításokból és Csernov személyes felvételeiből merít, és nyújt megrázó beszámolót a háború kegyetlen valóságáról: az ostromlott Mariupol mindennapjairól és az ott túlélni próbáló civilekről.

Az utolsó hangszerjavító műhely (Legjobb rövid dokumentumfilm, Disney+)

Los Angelesben néhány mesterember több mint 80 ezer diákok által használt hangszert tart karban.

Henry Sugar csodálatos története (Legjobb rövidfilm, Netflix)

Wes Anderson Oscar-díjas alkotása Roald Dahl novellája alapján, melyben egy gazdag szerencsejátékos elsajátít egy elképesztő képességet, hogy csalhasson a kártyázásban.

Barbie (Legjobb eredeti dal, HBO Max)

Van ám olyan világ, ahol minden csodálatos! Mindig süt a nap, lenn a parton mindig lágyan hullámzik a tenger, és szörfdeszkákon, a nyugágyakban meg a bulizósabb helyeken sokféle, de mindig gyönyörű strandoló gyűlik össze: Barbie és Ken meg a többi Barbie és Ken. De még legtökéletesebb, legrózsaszínebb, legszerelmesebb helyen is történhetnek bajok. Szerencsére Barbie nemcsak szép, hanem talpraesett is. Ha kell, még a valóságos világba is elmegy, hogy megvédje a maga különleges országát. És persze sosincs egyedül. Lehet, hogy Ken nem olyan éles eszű, vagy nem akkora vagány, mint ő, de van egy nagyon fontos tulajdonsága: mindig kiáll az ő Barbie-jáért, és sosem hagyja cserben.

