„Budán lakni világnézet” – Márai Sándor szeretett Krisztinavárosa

A ma 35 éve, 1989. február 21-én elhunyt író neve mára már összekapcsolódott a könyveiben és feljegyzéseiben méltatott budai életérzéssel, amire később, a világon bárhol járva sóvárogva gondolt. A Tabánt a világ közepeként emlegette, míg szeretett Krisztinavárosában a buszmegállókban a mai napig az ő gondolatait olvashatjuk. Fedezzétek fel velünk együtt a zseniális író egykori lakhelyét és legendás törzshelyeit!

Míg Márai Sándorral kapcsolatban a legtöbbeknek a Budapesttel kapcsolatos idézetei jutnak eszébe, az író 1900. április 11-én Kassán látta meg a napvilágot, ahol emlékét, csakúgy, mint Krisztinavárosban, emléktábla és szobor is őrzi. A magyar fővárossal az első találkozása 15 évesen volt, amikor szülei beiratták Budára, a bentlakásos Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumba, ám a szigorú szabályokat nem tűrve, egy év múlva visszatért szülővárosába.

Pár évvel később, 1918 őszén költözött ismét Budapestre, ahol először a jogi kart, majd a bölcsészkart kezdte el, és ezúttal már megtalálta a helyét a bohém művészvilágban: jó barátságot kötött Kosztolányi Dezsővel és Krúdy Gyulával, és rendszeresen publikálta írásait.

Nem bíztam Pestben. Budán könnyebben lélegeztem.

Hamar beszippantotta a város lüktetése és nyüzsgő kulturális élete, és míg Pesten is bőven akadtak feladatai, a szívéhez mindig is Buda, azon belül is a Vérmező és környéke állt közel, ahova később a világ különböző pontjain élve is mindig visszavágyott.

Mikó utca 2.

Egy három éves párizsi út után, 1931-ben költözött be ekkor már feleségével, Matzner Ilona Lolával a Mikó utca 2. számú házba, ami egészen 1945-ig a pár otthonául szolgált. Az 1934-ben publikált, nagy sikerű Egy polgár vallomásai művében a következőképpen örökítette meg az itt töltött időszakot:

„Budára költöztem, az ismerős negyedbe, s mindennap óvatosan, gyanakodva mentem csak át Pestre. A Vérmező sarkán szálltam meg egy öreg, rozoga budai bérházban, szobám ablaka a János-hegyre nézett, lenn a mélyben, a Vérmezőn, katonatisztek lovagoltak kisleányaikkal, s öregasszonyok sétáltatták kutyáikat alkonyatkor, amíg a katonai kincstár szigorú rendelettel végét nem vetette e budai kutya-paradicsomnak. Pestre minden délután átmentem, elvégeztem ott dolgaimat, s aztán lehetőleg taxival vágtattam vissza Budára; csak a Lánchíd budai hídfőjénél lélegeztem fel, amikor az Alagút kivágását s azon túl a Krisztina tér zöld lombjait megpillantottam.”

A Krisztinaváros ekkoriban gyakorlatilag irodalmi negyednek számított, így nem meglepő, hogy a Mikó utcába beköltözve szomszédok lettek Kosztolányi Dezsővel, akivel mind kettesben, mind feleségeikkel négyesben sokszor sétáltak a Vérmező fái alatt, vagy éppen a vár oldalában.

Márai egykori lakóhelye Budapest ostromakor, 1945-ben elpusztult, a ma itt álló házat pedig már jóval később építették, azonban egy emléktábla a mai napig őrzi az író emlékét.

Mélypince

A környező utcákban rengeteg kiskocsma állt, amiket Márai is rendszeresen látogatott írótársaival és barátaival, azonban a törzshelye a legendás Mélypince volt, aminek 1918 óta vezetett vendégkönyvében számos illusztris név szerepel.

Az egykor Görög utca és Fehér Sas utca kereszteződésénél található vendéglőből nyíló pincehelyiség kialakítása a legenda szerint egészen a törökökhöz fűződik, akik egy örömtanyát, egy „kéjpincét” működtettek a földfelszín alatt.

A Mélypince népszerűsége nemcsak abból eredt, hogy a környék egyik legolcsóbb kisvendéglője volt, hanem nagy szerepe volt ebben a tulajdonosnak, Poldi bácsinak, aki egészen a bezárásig, 1933-ig saját maga szolgálta fel az ételt-italt az itt lebzselő íróknak és művészeknek. A hely egyik íratlan szabálya az volt, hogy mindenki kizárólag kikapcsolódás céljával érkezzen ide, gondjait és mély gondolatait pedig hagyja kint. Ezt hirdette a bejárat melletti „Politizálni tilos. Aki politizál, azt nem szolgáljuk ki!” felirat is.

A másik híres törzsvendég, Szerb Antal ezeket írta kedvenc helyéről a Budapesti kalauz marslakók számára című művében:

„Minden második ház nagyhírű régi vendéglő volt, sramlizenével. Itt állt, kérem, a Mélypince, a Poldi bácsié, ötszázéves pinceboltozatával, ahol egykor török urak örömtanyát tartottak fenn, közköltségen. Itt volt a fürjmadár a falon, Vahot Imre kezeírása mellett, és Krúdy Gyula mámoros, megszentelt emlékezete. […] az ember mindig most kezdődő szerelmek derengését görgette végig lejtős utcáin, […] Itt valamikor utcák voltak, Uram, itt volt az ifjúság.”

Márai Sándor nemcsak, mint törzsvendég játszott fontos szerepet a híres Mélypince életében, hanem későbbi visszaemlékezéséből azt is megtudhatjuk, hogy Poldi bácsi őt bízta meg azzal, hogy a legendás vendégkönyvet megőrizze abban az esetben, ha őt deportálnák származása miatt. Az író a túl nagy felelősséggel járó feladatot elutasította, ám végül Poldi bácsi és a vendégkönyv is túlélte a második világháború viszontagságait.

Philadelphia Kávéház

Senkinek sem kell magyarázni, hogy milyen fontos szerepet töltöttek be a kávéházak a 20. század első felében, az irodalmi ismereteinkből ismert Pilvax és New York kávéháznak azonban akadt egy budai kihívója: a Philadelphia Kávéház, amit a törzsvendégek csak Filának hívtak. A Krisztinaváros szívében, a mai Alagút utca 6. szám alatt működő legendás helyen gyűltek össze a környéken élő művészek, hogy egy csésze fekete mellett írjanak, vagy megvitassák az élet nagy dolgait.

Az 1895-ben megnyitott vendéglátóhelyiség egészen 1935-ig működött, ezalatt a 40 év alatt pedig a művészvilág krémje megfordult hangulatos asztalainál. Nem volt ez alól kivétel Márai Sándor sem, aki alapból nagy rajongója volt a kávéházi életnek, annak minden bájával együtt, a nyüzsgő belvárosi helyek helyett azonban inkább a nyugalmasabb Philadelphia mellett tette le a voksát.

A kávéházi kultúráról így mesél Márai Sándor 1940-ben: „A régi New York, barokk gőgjével, az új magyar irodalom fellegvára volt, Osváttal, felvonóhidakkal, bástyákkal, lándzsás kritikusokkal s a jótékony Gyula főpincérrel, aki felírta a kis »irodalmi imbiszt«, és visszaadott olyan tízesből is, melyet nem nyújtott át fizetéskor a vendég. El tudod képzelni Adyt az espressóban, amint éppen a jövőbe lát és kétségbeesik, vagy Osvátot, amint ítéletet hirdet sarokasztalnál egy kézirat felett, vagy Kosztolányit, amint éppen belép, révedező, zöld pillantással, s keresi Karinthyt, mert eszébe jutott egy kecskerím?…Nem, fiam, mindehhez kávéház kellett. A kávéházban még alkottak, az espressoban már csak beszélgetnek.”

A második világháború alatt megsérült épületet végül lebontották, helyén jelenleg egy irodaház áll, aminek oldalán csupán egy kis tábla jelzi, hogy milyen jelentőségű hely állt egykor itt.

Ismerjétek meg Kosztolányi Dezső Budapestjét is: