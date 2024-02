Elsöprő szerelmek: 7 új romantikus regény, amit kár lenne kihagyni

Az elsöprő erejű, fordulatos, romantikus regények kedvelői biztosan élvezni fogják a következő szerelmes könyveket, melyek a friss megjelenések legnépszerűbb olvasmányai között szerepelnek. Jó szívvel ajánljuk őket!

1838, Köln. Anna Sophia örömmel segít apjának a patikában. A nagymamájától tanultak alapján kifejleszt egy saját receptet, és a köhögés elleni cukorkákat hamarosan a gyógyszertárban is sokan keresik. Amikor August, a patikusgyakornok eljegyzi, a lány biztos jövő elé néz. Ám az apja hirtelen megbetegszik. Úgy tűnik, még az orvosok sem tudnak segíteni rajta, és August is egyre furcsábban viselkedik. Mindeközben a fűszerkereskedő fia, Franz Stollwerck visszatér Párizsból, ahol inaséveit töltötte, és immár képzett cukrászmesterként pékséget akar nyitni a városban. A fiú Anna Sophia gyerekkori barátja volt, és azóta is szerelmes a lányba. Amikor megkéri a kezét, Anna Sophia nehéz döntés előtt áll: a családjával szembeni kötelességét teljesítse, vagy a szívére hallgasson? (Central Könyvek)

A tizenhét éves Victoria Nash egy barackfarmon él a coloradói Iola városában, ahol a család egyedüli nőtagjaként, nehéz természetű férfiakkal körülvéve kell a háztartást vezetnie. A rejtélyes múltú fiatal vándor, Wilson Moon el kellett, hogy hagyja a szülőföldjét, így kénytelen másutt boldogulni. Victoria teljesen véletlenül találkozik Willel az utcán. A köztük lévő ellenállhatatlan vonzalom felforgatja mindkettejük világát, szenvedélyes kapcsolatuk viszont megannyi veszélyt rejt… Amikor bekövetkezik a tragédia, Victoria maga mögött hagyja addigi életét, a környező hegyekbe rejtőzik, ahol a túlélésért küzd, és nem tudja, mit hoz a jövő. Minden erejét össze kell szednie, hogy talpra álljon a veszteségből, majd továbblépjen. Főképp, amikor a Gunnison folyó bekebelezi az otthonát, a gyümölcsöskertet és mindent, ami generációkon át a családjáé volt. (Central Könyvek)

Maine, 1969. Annalisa szülei autóbalesetben meghaltak. A lány a nagymamájával lakik egy olaszos nagycsaládban, és festő akar lenni. Hogy megvalósíthassa álmait, Portlandbe költözik, ahol találkozik Thomasszal, aki egy nagynevű, patinás egyetemre jár. Annalisa a váratlan szerelem dacára igyekszik kitartani művészi ambíciói mellett, de egy megbocsáthatatlan hazugság az egész életét felforgatja. A szerelem sebezhetővé teszi a lányt – érzései kockázatot jelentenek számára. De elképzelhető, hogy pontosan ez az a változás, amelynek révén rátalálhat önmagára és a művészi beteljesülésre. (Next21 Kiadó)

Alexander Thiemann világhírű osztrák zongoraművész, a klasszikus zene igazi sztárja – akkora rajongótáborral, ami egy popsztárnak is dicsőségére válna. Bodrogi Eszter magyar orvos, aki kamaszkora óta szívesen hallgatja a zongorista felvételeit. Olykor a hangversenyeire is elmegy, de bármennyire is szereti a muzsikust, józanul felméri, hogy kettejük világa soha nem érhet össze. Útjaik váratlanul mégis kereszteződnek, amikor egy drámai esemény hatására a férfi karrierje összeomlani látszik, és úgy tűnik, egyedül a lány tud segíteni rajta. Ehhez azonban vissza kell utazniuk a múltba, a második világháború vészterhes napjaiba, amikor az emberi élet egy hajszálon függött, és egyszerre jöhetett el a szerelem és a halál órája. Alexander és Eszter nyomozni kezd egy elveszettnek hitt Mozart-kézirat után, és ahogyan a múlt rejtélyei fokozatosan feltárulnak előttük, úgy nyílnak meg ők is egymás felé. (Jaffa Kiadó)

Párizs, 1940: A szerelem városát markában tartja a háború. Jacques felesége bujkálni kényszerül, a férfinak pedig tétlenül kell néznie, amint a nácik mindent elvesznek, ami drága számára. Csupán egy dolog maradt még meg, imádott könyvesboltja, a La Page Cachée. De aztán kopognak, egy fiatal nő áll az ajtóban, gyerekkel. Menedéket kérnek – Jacques tudja, muszáj lesz mindent kockára tennie, hogy megmentse az életüket.

Napjainkban: Juliette és a férje végre eljutottak Franciaországba, álmaik romantikus nyaralására. De ahogy telnek a napok, Juliette ráébred, eltávolodtak egymástól. A nő új kalandra vágyik. Ezért amikor véletlenül betoppan a kis, elhagyatott üzletbe, amelyen kint van az „eladó” tábla, úgy érzi, sorsszerű döntés előtt áll. És az elfeledett könyvesbolt több mindent tartogat, mint ami első pillantásra látszik… (21. Század Kiadó)

Macy beleszokik a hajtós, de élményszegény menetrendbe: gyakornok lett a gyermekklinikán, tervbe vette, hogy összeházasodik egy idősebb, jómódú férfival. Lehajtott fejjel halad előre, nem törődik azzal, mit súg a szíve. De amikor véletlenül összefut Elliottal – élete első és egyetlen szerelmével –, a nagy odafigyeléssel létrehozott buborék kipukkad. Elliot a világot jelentette Macynek – együtt nőttek fel, a nyurga fiúból, aki állandóan a könyveket bújta, az évek során férfivá serdült, aki elrabolta Macy szívét. Mellette állt, amikor a lány elvesztette az édesanyját. Annak idején Elliot szerelmet vallott Macynek, de rögtön aznap össze is törte a szívét. Az emlék sok évvel később is ugyanolyan fájó – vajon képesek lesznek feldolgozni? Lehetnek még együtt boldogok? (21. Század Kiadó)

Az egyikük kisvárosi szépségből lett hollywoodi szerelemistennő. A másikuk legendás énekes, akinek hangja megbabonázta az egész világot. Ava Gardner és Frank Sinatra külön-külön ellenállhatatlan személyiségek, együtt viszont robbanékony párost alkotnak. A 20. század közepén Ava csillaga egyre fényesebben ragyog, Frank karrierje azonban hanyatlik – az ellentét féltékenykedést szül közöttük, a vágyakozás dühbe csap át, és a boldogságuk lépten-nyomon veszélybe kerül. Miközben a szerelmespár a siker és a kudarc, a szenvedély és a harag hullámvasútján utazik, azon tűnődnek, vajon melyik fordulat okozza a karrierjük, valamint az egymással megosztott élet végét.

Ha egy-két jó helyet kerestek az olvasáshoz: