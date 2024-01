5 imádnivaló könyveskuckó Budapest agglomerációjában, ahol kávé mellett bújhatjuk a könyveket

Kevés jobb párosítást tudunk elképzelni, mint egy jó kávé mellett lapozgatni a kedvenc könyvünket. Szerencsére nem csak mi gondoljuk ezt így, ezért megmutatjuk, hogy Budapest agglomerációjában mely könyveskuckókat érdemes felkeresnetek egy csésze remek kávé reményében.

Tandem Könyv és Kávé, Nagykovácsi

A Nagykovácsiban található Tandemben minden könyv- és kávéimádó, süteményre vagy reggelire vágyó megtalálhatja a számításait. A Nagykovácsi nevével 10 év alatt csaknem összeforrt Tandem legalább annyira nevezetes válogatott könyvkínálatáról, mint kiváló kávéjáról. Ha tehát egy békés helyen szusszanásnyi időre vágytok, elbújnátok a főváros nyüzsgése elől, vagy váltanátok néhány szót kedvenc könyvélményeitekről, a Tandemet jó szívvel ajánljuk. Eseményeiket is érdemes figyelemmel kísérni, hiszen könyvbemutatók és beszélgetések kedvelt helyszíne is egyben.

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 3. | Weboldal | Facebook

Parti Medve, Szentendre

Szentendre szeretett könyvesbolt-kávézója a belvárosban, egy félreeső, csendes utcában várja a mennyei kávé, könyvnézegetés és -lapozgatás után ácsingózókat. A Parti Medvében kétemeletnyi könyvkánaán szolgál búvóhelyül a könyvmolyoknak, ahol gyerek- és ifjúsági könyvek széles választéka ugyanúgy megtalálható, mint a szépirodalom, a gasztronómia vagy a pszichológia témaköre. Ha valami biztos, akkor az az, hogy a Parti Medvében mindig találni gyöngyszemet, legyen az épp könyv, játék, egy kedves szentendrei emlék, vagy egy finom sütemény a remek kávé mellé.

2000 Szentendre, Városház tér 4. | Facebook

Pillangó Könyvesbolt, Monor

Mi mást kívánhatna egy Monoron kereső-kutató könyvrajongó, ha nem egy könyvesbolt-kávézót, ahol ráadásul még helyi kézműves termékek is várják? A monori Pillangó Könyvesbolt egy személyben testesíti meg mindezt, ahova egy kávéra éppúgy érdemes betérni, mint egy jó hangulatú eszmecseréért, egy régóta vágyott kötetért vagy egy hazavinni kívánt helyi finomságért. Az itt megfordulók szerint is békés, kuckózós helyen egy szelet sütemény, egy csésze fekete mellett bármikor elmerülhettek kedvenc könyvetekben, de közösségi, kreatív eseményeik miatt is érdemes útba ejteni őket.

2200 Monor, Petőfi Sándor u. 7. | Weboldal | Facebook

Három Nyulak, Törökbálint

A nem is olyan rég nyílt törökbálinti Három Nyulak egyszerre kultúrtér, könyvesbolt és első pillantásra beleszeretős kávézó. A helyszínt egy 150 éves házikó adja, ami mögött vadregényes erdő és annak mesés lakói rejtőznek. A Három Nyulak báját a zegzugokban megbújó antik kincsek, bútorok adják, melyek együtt mesélik tovább a Három Nyulak történetét. Ha finom kávéra, süteményre, mellé pedig olvasnivalóra vágytok, érdemes hozzájuk közelről és távolról is ellátogatni.

2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 34. | Weboldal | Facebook

Különc Kávézó és Játékbolt, Göd

Míg a gyerekek játszanak, szüleik minden gond nélkül töltődhetnek egy csésze kávé, egy bögre forró csoki és egy szelet házi sütemény mellett a Gödön található Külön Kávézó és Játékboltban. A Különc akkor is tárt ajtókkal vár, ha valami újra vágytok, vagy ha már egy jó ideje kiszakadnátok a hétköznapok megszokottságából. Az emeleten található közösségi térnek hála a programok a legkevésbé sem maradnak el: többek között meseműhely és zenés irodalmi est is vár itt rátok. A Különcben a minőségi játékok mellett természetesen a gondos figyelemmel kiválasztott könyvek is a kínálat részét képezik.

2131 Göd, Pesti út 42/A | Facebook

