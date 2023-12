7 hangulatos jégpálya a Balatonnál a téli sport szerelmeseinek

Balatoni panorámás, kör alakú és jégfolyosós korcsolyapályát is találhattok idén télen a magyar tenger körül. Az északi és a déli parton is várja jégpálya a család apraját-nagyját, mutatjuk is a kedvenceinket!

Szigliget Várudvar Jégpálya

Idén is vár mindenkit a Szigliget Várudvar festői környezetben található jégpályája a vár lábánál. Hétköznapokon 13-20 óra között, míg a téli szünetben és hétvégéken 10-21 óra között korcsolyázhatunk Szigligeten. Szenteste zárva lesznek, de december 25-én és 26-án újult erővel vethetjük bele magunkat a téli sport élvezetébe, már reggel 10 órától.

8264 Szigliget, Kisfaludy utca 30. | Facebook

Balatonfüredi Jégpálya

Különleges jégpályarendszer nyílt idén télen a Balaton partján: a 3 jégpályából és az azokat összekötő jégfolyosókból álló téli attrakció közel 3 ezer nm-es jégfelületet biztosít a korcsolyázás szerelmeseinek, méghozzá közvetlenül a tóparton. Az egy kilométer hosszú Balatonfüredi Jégpálya a Zákonyi utcai jégpályát, a Vitorlás teret és a Tagore sétányon álló Széchenyi-szobor előtti teret köti össze. A pontos nyitvatartást a Facebookon nézhetitek meg!

8230 Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca | Facebook

Jégre Mindenki! – Jégpálya Balatonbogláron

Pazar balatoni panorámával vár a balatonboglári jégpálya, ahol a téli sport szerelmesei még jégdiszkón is részt vehetnek. Vasárnap reggel jéghokimeccsnek ad otthont a Balaton legszebb fekvésű jégpályája, majd 10 órától várják a korcsolyázni vágyókat. A Balatontól pár méterre kialakított korcsolyapálya minden nap nyitva tart, hétköznap azonban csak délután 2 órától húzhatunk itt korcsolyát.

8630 Balatonboglár, BAHART kikötő | Facebook

Jégpálya a Káli Fecskében // Salföld

A salföldi Káli Fecskébe immáron nem pusztán a kiváló ételekért és az izgalmas kulturális eseményekért érdemes ellátogatni. Az ízlésesen berendezett étterem udvarán ugyanis jégpálya nyílt advent első vasárnapján, amely csütörtöktől hétfőig, déli 12 és este 8 óra között várja a korcsolyázás szerelmeseit. Forralt bor, forró csoki és puncs segít felmelegedni a helyszínen, de nem érdemes kihagyni az adventi kiállítást az étteremben sem!

8256 Salföld, Templom utca 1. | Facebook

Ingyenes jégpálya Keszthelyen

Az Energia téren bárki hódolhat a korcsolyázás iránti szenvedélyének a kör alakú, 20 méter átmérőjű jégpályán. A Balaton-parti jégpálya karácsonykor és szilveszter napján is nyitva tart 11-től 15 óráig, ezen kívül minden nap várják a tél szerelmeseit 11 és 19 óra között, egészen január 15-ig.

Korcsolyapálya a Gyárkert Kultúrparkban // Veszprém

A nyáron zeneszótól hangos Gyárkert Kultúrpark idén decemberben először alakul át téli csodavilággá. A veszprémi helyszínen nem csak egy 500 négyzetméteres műjégpályát, hanem egy 50 méteres hófánkpályát is kipróbálhattok egészen január 28-ig, majd a téli sportolás után finom, forró csemegék segítenek újra feltölteni a kalóriaraktárakat. Meleg téli italok, sült gesztenye, kürtőskalács és egyéb finomságok várnak benneteket! A park a hét minden napján nyitva tart, kivéve december 24-én és január 1-jén.

8200 Veszprém, Jutasi út 3. | Facebook

Jégpálya a Nagystrandon // Siófok

Az ünnepvárás minden napjára jut téli élmény Siófokon kicsiknek, nagyoknak egyaránt. 2023. december 15. és 2024. február 4. között minden érdeklődőt vár Siófok panorámás jégpályája a Nagystrand területén, ahol 380 m2 jégpályán és 100 m2 jégfolyosón hódolhatnak kicsik és nagyok a korcsolyázás örömeinek, hangolódhatnak az ünnepekre. Forró csemegék és italok, kölcsönzési lehetőség, öltöző, színvonalas kiszolgálótér garantálja az igazi ünnepi hangulatú kikapcsolódást!

