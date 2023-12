7 kihagyhatatlan családi program és különleges helyszín a téli szünetre

Országszerte számtalan, nagyszerű program és különleges helyszín várja a családokat, hogy felejthetetlen élmény maradjon a téli szünidő.

Budakeszi Vadaspark

Budapest belvárosától mindössze 20 percre várnak a Budakeszi Vadaspark állati kalandjai, amelyek között nemcsak az állatsimogató, a törpevasút, a játszóterek és a látványetetések sorakoznak, hanem további különleges programok keretében is megismerhetitek a helyi élővilágot. A hét bármely napján ellátogathattok a Budakeszi Vadasparkba reggel 9 és délután fél 4 között, a nézelődés után pedig egy forró csoki mellett felmelegedhettek a Kávézoo-ban. Decemberben ünnepi eseménnyel is készülnek a szervezők: 2-án a Mikulás látogat el a Vadasparkba, míg 16-án, az állatok karácsonyán nézhetitek meg, hogyan örülnek a park lakói a dobozba zárt meglepetéseknek.

2092 Budakeszi, 0210/12 hrsz. | Weboldal

Sóstói tanösvény, Székesfehérvár

Székesfehérvár belvárosától nem messze helyezkedik el a 218 hektáros Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület, ami betekintést nyújt a környék élővilágába. A téli időszakban keddtől szombatig nyitva tartó tanösvényen a számos védett és fokozottan védett növény- és állatfaj mellett megismerkedhettek a vizes élőhelyek jelentőségével is. December 16-án egy kellemes bögretúrán hangolódhattok az ünnepekre, 31-én délelőtt pedig egy új évi túrán zárhatjátok le a 2023-as sétanaptáratokat. Előzetes bejelentkezést követően, egy családi kalandtúrán, egy természetbúvár régi, sérült naplóbejegyzéseinek segítségével fedezhetitek fel az ösvény csodálatos élővilágát.

8000 Székesfehérvár, Szárcsa utca 37. | Weboldal

Csodák Palotája, Budapest – új helyszínen!

A Csodák Palotája negyed évszázada arra törekszik, hogy látványos és minden korosztály számára közérthető módon mutassa be a természet törvényeit és a fizika csodálatos világát. Az interaktív kiállítás december 1-jén új helyszínen nyitotta meg kapuit, Budapest III. kerületében, Csillaghegyen. Az új Csopa naponta négy tudományos show-val, a Richter Gedeon laborban folyamatos játékos kísérletezéssel és több ezer négyzetméteres játéktérrel várja látogatóit.

1039 Budapest, Mátyás király út 24. | Weboldal

Geresdlaki Mézeskalácsfalu

A Baranya megyei falu már 15 éve kihagyhatatlan úti cél a karácsonyi lázban égők számára, hiszen a régi iskolaépületben megelevenedik a falu pontos mása mézeskalácsból. Az óriási népszerűségnek örvendő Mézeskalácsfaluban a házak, templomok és a focipálya mellett a fákat és az állatokat is megformálják, kisebb jelenetek pedig előidézik a település híresebb rendezvényeit. Idén óriási meglepetéssel készülnek a cukrászok, hiszen megsütötték az Országházat, valamint Magyarország térképét is, amelyen megjelölik azokat a helyszíneket, ahol a település túraközössége otthagyta bakancsnyomát. A porcukros csodavilág december 4-től egészen 2024 október végéig, előzetes bejelentkezést követően ingyenesen megtekinthető.

7733 Geresdlak, Hunyadi utca 21. | Bejelentkezés: +36 69 349 101

Sárkány Éve Lampion Fesztivál a Fővárosi Állatkertben

A Sárkány Éve Lampion Fesztivál egy színes és varázslatos világba vezet, mely a fény és árnyék fantáziájával várja a látogatókat 2023. december 16. és 2024. február 24. között, 70 napon át. A Fővárosi Állatkert páratlan lampionkiállítására egy „mágikus kapun” át léphetünk be a több ezer, szellemi, kulturális örökség részét képező Zigong lampion közé, ahol egy csodálatos, egyedi és látványos fény-, illetve hangjátékban merülhetünk el. A hideg téli estéken remek kikapcsolódást nyújtó kiállításon a lampionok hol hatalmas képekké, hol pedig 5-8 méteres kompozíciókká állnak össze, melyeknek maguk a látogatók is részesei lehetnek.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12. | Weboldal

Vízitúra a Hévíz-patakon

Március 17-ig várja a víziprogramok szerelmeseit a gőzölgő Hévíz-patak! A kenus túrákra több csapatnál is lehet jelentkezni, akár egyedül, akár csoportosan vágnánk neki a tündérrózsák között vezető, felejthetetlen kalandnak. A kezdők, gyerekek és idősek által is nyugodtan vállalható, a tó déli árapasztó zsilipjétől induló túrák egy kötelező gyorstalpalóval indulnak, és átlagosan 10 kilométerrel később, a római kori leleteiről híres Fenékpusztán érnek véget. A patak lassú sodrású és mindössze egy méter mély, tehát nem kell megijedni, ha beborulunk, de azért száraz váltóruha legyen nálunk. Akármelyik túraszervező társaság mellett is tesszük le a voksunkat, a különleges természeti környezet és a jó hangulat garantált.

Bővebb infó >>

Várpark Skanzen, Dinnyés

A Gárdonytól nem messze található skanzen 2014-ben nyitotta meg kapuit a látogatók előtt: a 2 hektárnyi területen elterülő szabadtéri kiállítás 4 alkalommal is bekerült a Guinness-világrekordok közé. Az itthon egyedülálló makettparkban a ma már csak romokban létező középkori várak kicsinyített eredetijei láthatók, amelyek rekonstrukciós elképzelések alapján készültek el. A makett további egyedisége, hogy anyagban is hű az eredetihez: a kicsinyített várak, akárcsak eredetijük, kőből, téglából, fából és földből készültek. A park decemberben zárva tart, január 1. és április 15. között, szombat-vasárnap és munkaszüneti napokon, 9-16 óráig látogatható.

2485 Dinnyés, Kossuth u. 17. | Weboldal

Egy igazán különleges program várja a családokat az Operában: