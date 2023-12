Újdonságok Budapesten: 8 hely a városban, amit megéri felfedezni

Nagyszerű új helyekkel gazdagodott decemberre a budapesti gasztrotérkép. Kutassátok fel őket, ha valami különlegesre vágytok a következő hetekben!

Boutique Bakery & More

Organikus, gluténmentes péksütemények, elbűvölő virágcsokrok, magyar dizájnerek kézműves termékei és szeretetteljes gondossággal összeállított, különleges ajándékdobozok – többek között ezekkel várja a szépre és a finomra érzékeny vásárlókat a Lánchídtól csak egy kőhajításnyira megnyílt Boutique Bakery & More. Itt ugyanúgy megtalálják számításaikat a tudatos táplálkozást előnyben részesítők, mint a természetes kozmetikumokat kutatók, a frissen pörkölt kávék rajongói, vagy a biodinamikus pezsgők oltárán áldozók.

1013 Budapest, Lánchíd utca 11. | Facebook

Zazie Bistro&Bar

A MOL Campus földszintjén, Kopaszi-öbölre nyíló kilátással nyitotta meg ajtaját a szakma csínját-bínját édesapja, Bíró Lajos oldalán és a svájci Culinary Arts Academyn kitanuló Bíró Dániel bisztróétterme, a Zazie. A francia kulináris technikákat gyerekkori emlékekkel és virtuóz alapanyag-használattal vegyítő séf konyhája olyan finomságokkal varázsolja el ízlelőbimbóinkat, mint az erdélyi pisztrángtatár, az olívaolajos tejfölhabbal tálalt hortobágyi palacsinta, vagy a krémsajtos, meringue-es mákos guba, hogy a reggeli menüt és a hetente változó business lunch kínálatot ne is említsük!

1117 Budapest, Dombóvári út 28. | Facebook

OPIUM Restaurant & Bar

A Sáo, a KHAN és a QUI mögött álló team új helye, az OPIUM a francia-vietnámi fúziós konyha segítségével nyújt ízekben gazdag betekintést az 1887 és 1946 között francia gyarmatként létező Indokína (a mai Laosz, Vietnám és Kambodzsa) sokszínű gasztronómiai hagyományaiba, modern köntösbe öltöztetve őket. A bőség zavarától a plate sharing koncepció véd meg minket, így gond nélkül kikérhetjük a fantáziánkat felcsigázó összes fogást, az étlapot kísérő egzotikus és kreatív koktélszortiment pedig biztosítja, hogy bármit is válasszunk, az jól csússzon.

1051 Budapest, Arany János utca 13. | Facebook

Ichigo

Laktató sushitekercsekkel és kiadós poké tálakkal tör az egészséges gyorskaják élére a bulinegyed új üdvöskéje, a 21. századi ázsiai nagyvárosok atmoszféráját megidéző Ichigo. A glutén-, tejmentes és vegán opciókkal operáló street food bisztró felhozatalából mindenképpen ki kell emelnünk a házi szarvasgombás aiolival és friss, japán zöldségekkel feltuningolt steak rollt, illetve a Mega Avocado névre hallgató vegán bowlt, ami a legszürkébb hétköznapot is színekbe borítja. Ha valami újra éhezel a Király utca gyrosos-pizzaszeletes forgatagában, akkor az Ichigo felé vedd az irányt!

1061 Budapest, Király utca 40. | Facebook

Fekete Holló Kisvendéglő

Házias ízek, kedves kiszolgálás, baráti árak, kockás abrosz, széles fröccskínálat és családias hangulat. Ha neked sincs szükséged ennél többre a boldogsághoz, akkor a budavári Fekete Holló Kisvendéglőben garantáltan a felhők felett fogsz lebegni! Az 1960-as évek legendás étterme évtizedes szünet után nyitott újra régi helyén, felújított vendégtérrel és a magyar konyha olyan klasszikusaival, mint a tanyasi csirkehúsleves, a velős pirítós, vagy a füstölt kolbásszal, esetleg szaftos sertéspörkölttel koronázott lencsefőzelék. Erre még Mátyás király is elismerően csettintene!

1014 Budapest, Országház utca 10. | Facebook

ADAM Bistro

A megboldogult Société sous chefje és a 2020-as Bocuse d’Oron harmadik helyezést elért Haraszti Zsolt feltett szándéka helyreállítani a magyar konyhaművészet hajdanvolt renoméját. Hogy pedig célját elérje, nem átall visszanyúlni a nagymama receptes füzetéhez, hogy az ott talált régi ismerősöket a legjobb tudása szerint, elsőrangú alapanyagokkal dolgozva a tányérunkra és a 21. századba álmodja. Ennek a nemes törekvésnek az eredménye az ADAM Bistro, ami egyebek mellett paprikás csirkével, vadassal és zöldborsófőzelékkel veszi fel a harcot a középszer ellen. Spoiler alert: sikerrel.

1013 Budapest, Lánchíd utca 7-9. | Facebook

Bar Bizarre

A VIII. kerület kultikus ázsiai fúziós kocsma-éttermének, az Ensonak is otthonául szolgáló udvarból nyílik a Baross utca új borbárja. A sejtelmesen franciául csengő Bar Bizarre név egy gyertyahomályos, piros-fekete színvilágú, csupasz téglafal borítású újhullámos poharazót takar, ahol a hangsúly a natúr borokon van, azon belül is a hazai, osztrák, német és francia vonalon. Az adalékmentes fehérek, vörösek és buborékos tételek mellett különböző gyümölcspárlatok, vermut és sör, valamint a rend kedvéért néhány snack is helyet kapott, amiket jobbnál jobb zenék kíséretében élvezhetünk.

1082 Budapest, Baross utca 85. | Facebook

Hÿgge Bisztró

A hygge (ejtsd: hügge) egy a dán és a norvég nyelvben megtalálható szó, és nagyjából annak az érzelmi állapotnak feleltethető meg, amit az ember egy hideg, sötét téli este az otthon melegében, pokróc alá burkolózva, családja vagy közeli barátai társaságában, forró italokat szürcsölgetve él meg. Ezzel a hangulattal kecsegtet a Rózsadomb lábánál lapuló Hÿgge Bisztró is, ahol kistermelői hozzávalókkal készülő, bravúros ízvilágú vegán ételek, Arch&Beans kávék, illetve hidegen préselt zöldség- és gyümölcslevek segítenek átlendülni a zimankós napokon.

1027 Budapest, Frankel Leó út 20. | Instagram

