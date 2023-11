Két izgalmas programmal vár Budapest kortárs bisztrója

Változatos programokkal vár a belvárosi Zichy Jenő utca népszerű gasztrohelye, a MOST Kortárs Bisztró az Opera mögött, az Arany János utcai metrómegállótól csupán egy karnyújtásnyira. Novemberben rögtön két kihagyhatatlan eseménnyel fedezhetjük fel újra a bohém hangulatú, kortárs bisztrót.

MOST Kortárs! | Jásdi Juli – kiállításmegnyitó (2023. november 15.)

Vadiúj eseménysorozat debütál novemberben a MOST Kortárs Bisztróban, ahol mindig is volt helye a kultúrának: fiatal művészek kortárs képzőművészeti alkotásaiból rendeznek tárlatot az éttereim falain. A kéthavonta megújuló kiállítások sorát Jásdi Juli színes grafikái nyitják meg, melyek olykor komolyabb témákról is mesélnek. Érdemes lesz megtekinteni a művész alkotásait, melyeket január közepéig láthattok, miközben megkóstoljátok a bisztró kiváló ételeit, italait. A laza hangulatú kiállításmegnyitó 6 órakor kezdődik, és lehetőségetek lesz személyesen az alkotótól megvásárolni magával ragadó illusztrációit.

MOST | brunch & design piac (2023. november 18-19.)

Őszi gardróbfrissítéshez és tudatos karácsonyi ajándékvadászathoz egyaránt ideális hétvégi programnak ígérkezik a MOST novemberi design piaca, ahol a kincskeresés mellett a Budapest Bagel négyféle bagele alkot majd ellenállhatatlan párost a MOST kávéival és napindító koktélaival. Térjetek be fél 12 és 6 óra között a Zichy Jenő utcai bisztróba, ahol olyan tehetséges magyar alkotók és vállalkozások képviselői várnak majd, mint a MARI art from the heart vagy a Lunar.

