Újdonságok Budapesten: 9 remek új hely a városban, amit kár lenne kihagyni

Szívesen felfedeznétek valami újat a megszokott törzshelyeteken kívül? Újragondolt ázsiai büfétől a város új levesezőjéig, íme a legizgalmasabb új helyek Budapesten!

Soy & Olive

Az ázsiai és az olasz gasztronómia két kikerülhetetlen hozzávalója a névadója a Vörösmarty tér legújabb ékkövének, a volt Medimpex-palotában megnyitott Soy&Olive-nak. Az U-alakú étterem két szárnyának belsőépítészeti kialakítása Bara Ákos keze munkáját dicséri, az olasz divíziót Tarjányi Szilveszter, a japán-thai részleget pedig Tóth Roland executive séfek irányítják. A terjedelmes étlap a két konyha legjobb hagyományait eleveníti fel, minőségi alapanyagokból dolgozva, többek között parmezán bundás tintahalkarikákkal és grillezett okrával elbűvölve ízlelőbimbóinkat.

1051 Budapest, Vörösmarty tér 4. | Facebook

101Tigris

Újlipótváros szívében bújik meg a Széll Kálmán téri 101Bistro kistesója, ahol a magyar ember gyomrát Gyermelyi lisztből készült ázsiai tésztaételekkel és csapolt Kőbányai sörrel kényeztetik. A QR-kód beolvasásával elénk táruló menü velős és könnyen átlátható: egy oldalon elfért valamennyi fogás, a metélőhagymás sertésbatyutól, a csípős kimcsivel készült angyalföldi hallevesen át a szójás csirkés tésztáig, de még egy kellemesen citrusos sajttorta is helyet kapott a digitális étlapon. A szervíz gyors, az ételek tartalmasak, a baráti árazás meg már csak hab a tortán.

1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 56. | Facebook

SZÚP

Rég számoltunk már be nektek újonnan nyitott levesezőről, éppen ezért is örömmel jelentjük be, hogy a SZÚP személyében hiánypótló hellyel bővült Buda gasztronómiai térképe. A Városmajor szomszédságában található, alapvetően elviteles street food szpotként funkcionáló SZÚP-ban saját recept alapján készülnek a levesek, melyek között a húsevők, a vegánok, valamint a laktóz- és gluténérzékenyek is megtalálják az ízlésüknek megfelelő lélekmelegítőket, amit menüben kérve mennyei sült szendvicsekkel egészíthetnek ki.

1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 5. | Facebook

Mátyás Pékség

A józsefvárosi Mátyás Pékség isteni túrós batyukkal, portugál krémessel és elsőrangú kávéval csábítja édes semmittevésre a vendégeket, a II. János Pál pápa tértől mindössze öt perc sétára. Az igényes berendezésű, világos helyiségben szívvel-lélekkel készült pékáruk, a belvárosban megszokottnál alacsonyabb árak, és kedves kiszolgálás fogadják az ínycsiklandó szénhidrátbombákra éhes látogatókat, amelynek legfőbb attrakciójáért, a mandulaforgáccsal megszórt, naponta többször sütött túrós táskáért megéri akár a távolabbi kerületek lakóinak is elzarándokolni ide.

1084 Budapest, Mátyás tér 4. | Facebook

Krumpli.

Belgium jellegzetes étele, a sült krumpli Buda egyik forgalmas közlekedési csomópontjában, a Móricz Zsigmond körtéren talált új otthonra: a nemes egyszerűséggel csak Krumpli. nevet viselő falatozóban magyar alapanyagból, belga-holland módszer szerint készülnek a ropogósra sütött (hagyományos vagy édes) burgonyahasábok, melyekhez kilencféle szósz közül választhatjuk ki a nekünk tetsző mártogatóst. Természetesen a Krumpli.-ban nem áll meg itt a tudomány: hot doggal, mozzarellarudacskákkal, csirke nuggets-cel és rántott brokkolival tehetjük ki az i mellé a pontot.

1117 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 16. | Facebook

Balagan

Az Akácfa utca pótolhatatlan étterme, a Mazel Tov első emeletén találjuk a rendezett káosz szellemiségében fogant Balagant, amelynek nemzeti konyhákon átívelő étlapja az izraeli és a kelet-európai gasztronómia legizgalmasabb jellegzetességeit emeli új szintre, étvágygerjesztő mezzék és megosztásért kiáltó kistányérok képében. A kortárs fúziós menühöz hasonlóan merész itallap dukál, a koktélos poharakat a mixerek személyes kísérletezőkedve és a közel-keleti impressziók kavalkádja töltik színültig jókedvvel, amit a hibátlan felszolgálás húz ki egészen a látogatásunk legvégéig.

1072 Budapest, Akácfa utca 47. | Facebook

Margaret’s Restaurant & Pub

A Margit híd budai hídfőjének szépemlékű svédasztalos éttermének a helyén, tágas belső terekkel, 20-fajta csapolt sörrel és klasszikus magyar ételekkel várja a gyermekkor ízeit kereső vendégeit az idén ősszel megnyitott Margaret’s. A nosztalgikus emlékeket idéző fogások, úgymint a cipóban tálalt betyárleves, a böllérszalonna, vagy a füstölt csülökkel felturbózott juhtúrós sztrapacska olyan rendhagyó finomságokkal versengenek mindent elemésztő figyelmünkért, mint a panko bundás csemegeuborka, a karamellizált velőscsont, vagy a pekándiós aranygaluska.

1027 Budapest, Margit körút 2. | Facebook

Zui Brunch & Bar

A belváros gasztronómiailag talán legsokszínűbb utcájában rejtőzik Budapest első, ázsiai stílusú brunchozója, ahol az egész napos reggelikülönlegességek mellett egy másik távol-keleti kuriózum, a tajvani eredetű bubble teák oltárán is áldozhatunk. A kínálatban többféle smoothie bowlt, bagelt, tojásburgert, húsos batyut és süteményt is találunk, amiket páratlan teakínálat, ízletes koktélok és kávék kíséretében élvezhetünk, hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 5 között, hétvégén pedig reggel 9-től este 6 óráig.

1075 Budapest, Kazinczy utca 52. | Facebook

Mata Hari Budapest Bistro

Az egykori Jelenke helyén tátongó űrt hagyományos receptúra alapján készített ázsiai csemegékkel és magyaros ételekkel betöltő Mata Hari Bistro az elődje által megkezdett “az egyszerűség gyönyörködtet” koncepciót öregbíti tovább, minden vendég számára garantálva a megfizethető és laktató fogára való finomságokat, akár gulyás-, akár huntunlevest kívánnak. Lépteink zaját és a retro székek súlyát régi szőnyegek fogják fel, a falakat pedig vintage reklámplakátok díszítik, így mentve át a Jelenke emlékét az utókornak.

1092 Budapest, Ráday utca 11-13. | Facebook

