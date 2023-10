8 kihagyhatatlan koncert Budapesten idén ősszel

Ugyan a szabadtéri koncertek elköszöntek egy időre, nem kell aggódni, hogy ütős élőzene nélkül maradtok, hiszen számos népszerű hazai és külföldi előadó slágereit is hallhatjátok az ősz során!

Platon Karataev

A zenekar tavaly januárban mutatta be harmadik nagylemezét az Akváriumban, amely nagy sikert aratott a közönség és a kritikusok körében. Az október 13-i koncert a tavasszal megjelenő új lemez dalaival egészül ki, a helyszín azonban változatlan. A jegyértékesítés már elindult, csapjatok le rá!

BUSH 2023

November 2. és 4. között 13 ország előadói töltik meg zenével Budapest ikonikus klubjait és pop-up helyszíneit az immár nyolcadik alkalommal megrendezett Budapest Showcase Hub klubfesztiváljának jóvoltából. Nappal szakmai konferenciákon vehettek részt, majd hajnalig bulizhattok a legfrissebb ritmusokra.

Reflektor

November 16-án két teremben szól majd a zene a Dürer Kertben, hogy egy kis fesztiválhangulatot vigyenek az őszi éjszakába. Fellép többek között a brit post-punk banda, a Shame, akik magával ragadó előadásmódjukkal felejthetetlen koncertélményt garantálnak erre az estére. Jegyek már kaphatók!

Hiphop50!

Idén 50 éves a hiphop műfaja, aminek örömére jeles magyar zenészek és mc-k állnak össze egy estére, hogy megünnepeljék a műfaj első félévszázadát. Slow Village, 6363, Saiid, Lil Frakk, Co Lee, Ponza, Bongor mind ott lesznek a Magyar Zene Háza színpadán november 17-én ezen a pazar hip-hop ünnepen!

50 Cent

50 Cent újabb helyszínekkel egészítette ki világkörüli turnéját, amelynek előjátszója Busta Rhymes lesz. Október 18-án a Budapest Arénában koncertezik az Emmy- és Grammy-díjas rapper, amivel minden előző rekordot megdöntő Get Rich or Die Tryin’ debütáló albuma megjelenésének 20. évfordulóját is ünnepli.

Black Veil Brides

A hard rock hagyományokra épülő rockzenét játszó és ebben a műfajban rendkívül meghatározó Black Veil Brides turnéjának egyik állomása a Papp László Budapest Sportaréna, ahol november 20-án adnak koncertet. Az előzenekar a Halestorm és a Mothica lesz, a jegyekre pedig már ti is lecsaphattok!

5 Seconds of Summer

Az ausztrál popcsapat idén jelentette meg új lemezét, ezzel egyidőben pedig rögtön világkörüli turnéra is indulnak. A többszörös platinalemezes csapat új dalait és régi slágereit október 10-én hozza el a Budapest Arénába.

Kid Francescoli

A népszerű francia előadó lemezbemutató koncertjét október 25-én a Dürer Kertben hallgathatja meg a nagyközönség, a dalok hangulata pedig a francia riviérától egészen Marokkóig repít majd. A lágy nyári szellő, a kristálykék tenger és a végtelen nyár hangulatát megfestő számok kiváló kikapcsolódást nyújtanak a szürke őszi napokon.

