Így készíts sikeres önéletrajzot!

Mivel az önéletrajzod az első, amit látnak belőled az új munkahelyen, fontos, hogy igényes és professzionális legyen. Minden állás más, ezért érdemes az adott pozícióhoz szabni az önéletrajzot, amit az Europass segítségével könnyedén elkészíthetsz.

Ha személyre szabott és különleges önéletrajzot készítesz, garantáltan nagyobb az esély, hogy behívjanak egy személyes interjúra. Az egyszerű, letisztult kinézetet kedveled? Vagy inkább színes, kreatív motívumokat jelenítenél meg az önéletrajzodban? Az Europass segít abban, hogy mindkettőt megvalósítsd! Választhatsz különböző stílusok és minták közül, sőt, akár saját verziót is készíthetsz, amivel biztosan megtalálod azt a változatot, amely a legjobban kifejezi a saját egyéniségedet. A szerkesztőfelület ráadásul több, mint 30 nyelven áll rendelkezésedre, így a nemzetközi lehetőségek is könnyebben elérhetővé válnak!

Az Europass önéletrajz szerkesztője nemcsak az elkészítésben segít, hanem számos hasznos tippet és ötletet is ad, amik hozzájárulhatnak ahhoz, hogy kihozd magadból és az alkotásodból is a maximumot. Ha még inkább biztosra mennél, csatolhatsz akár egy motivációs levelet is, akkor is, ha nem kötelező elvárás – ebben saját szavaiddal mondhatod el az egyéni erősségeidet és személyes motivációidat.

Az önéletrajz és a motivációs levél létrehozásához nem kötelező regisztrálnod az Europass oldalán, azonban mégis érdemes, hiszen így el tudod készíteni a saját Europass profilodat, ami rengeteg előnnyel jár. Többek között Európa-szerte elérhető állások és tanulmányi kurzusok közül válogathatsz, illetve a munkáltatók számára is jól láthatóvá válhatnak a kompetenciáid. A profilodban megjelenített készségekből és adatokból egy kattintással tudsz CV-t generálni, az összes dokumentumot pedig együtt egy helyen, biztonságosan tudod tárolni a digitális dokumentumtárban.