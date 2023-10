Őszi szafari: 7 egzotikus állatszobor Budapesten városi expedíciókhoz

Néhány centiméteres apró alkotásoktól az életnagyságú szobrokig különféle remekművek bújnak meg a fővárosi dzsungel rejtekében. Az ősz beköszöntével sem kell feltétlen egzotikus utazást tervezgetni tehát, elég bejárni Budapestet és felkutatni a szavannák, szafarik és dzsungelek különleges lakóit.

Elefántok Csepelen

Az 1979-es Nemzetközi Gyermekév alkalmából Bolgár Judit keramikus elefántcsúszdát tervezett a Csepeli papírgyár játszóterére. A mamaelefántot és borját ábrázoló szoborpáros nem véletlenül örvendett nagy népszerűségnek kicsik és nagyok körében. Ma sincs ez másképp, annyi a különbség csupán, hogy az idősebbik elefánt csúszdaként már nem funkcionál, tábla is figyelmeztet, hogy felmászni rá balesetveszélyes. Marad tehát a gyönyörködés az Ady telepi játszótér múltból ránk maradt gyöngyszemeiben.

1215 Budapest, Ady Endre út 47.

Teve a Hollósy Simon utcai játszótéren

A XII. kerületi Királyhágó tértől néhány perc sétára, a Böszörményi útról nyílik a Hollósy Simon utca. A hangulatos kis hegyvidéki utcába befordulva, annak legvégén találjuk a házakkal körbeölelt játszóteret és parkot, ahol megbújik Nagy István János mészkőalkotása. A gyerekek nagy kedvencének számító teveszobor már a játszótér felújítása előtt is itt pihent és pihen most is, mikor már tematikus, modern játékok veszik őt körbe.

1126 Budapest, Hollósy Simon u. 12.

Víziló a Fővárosi Állatkertben

Székely Kata formatervező, gyerekek, felnőttek, de legfőképp látássérültek számára készített bronzszobrai a Fővárosi Állat- és Növénykert területét színesítik. Az állatkertben található bronzszobrok célja a szemléltetésen túl, hogy vakok és gyengén látók is tapintható közelségbe kerülhessenek olyan állatokkal, élőlényekkel, melyekkel egyébként nem lenne lehetőség. Ilyen többek között például a gyűrűfarkú maki, a pelikán, a tapír és természetesen a nagy-nagy népszerűségnek örvendő víziló is.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.

Ugró oroszlán az Ybl Miklós téren

Kevés szebb helyszínt ismerünk Budapesten, mint a Duna festői partján, a Várkert Bazár alatt sétálni egy kellemeset. A jóleső séta mellett persze az sem utolsó szempont, hogy számos köztéri alkotás felfedezésére nyílik itt is lehetőségünk. 2018 májusában volt először megtekinthető például az Ybl Miklós téren kiállított, lécekből készített ugró oroszlán, mely Szőke Gábor Miklós munkáját dicséri. Egy évvel később az alkotás eredeti helyéről az Ybl Miklós által tervezett, műemléki védettségű Szivattyúház bejárata mellé költözött és őrzi-védi azt azóta is rendületlenül.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 9.

Sir Kán Gazdagréten

Gazdagrét 2003-ban gazdagodott a mai napig a környék kedvencének számító Dzsungel játszótérrel. A játszóteret Kipling regénye ihlette, nevéhez hűen pedig a regényből ismert karakterekkel népesítették be. A játszótér 2021-ben esett át egy nagyobb felújításon, számos növénnyel és új játszóeszközzel vált korszerűvé, a magaslaton fekvő nagymacska, Sir Kán azonban változatlanul felügyeli a játszótér biztonságát. A mészkőből megformázott alkotást Hlatky Katalin és Szakács Barnabás tervezték.

1118 Budapest, Torbágy utca, Dzsungel játszótér

Orrszarvú az Állatkertben

Székely Kata formatervező, Fővárosi Állat- és Növénykertben található alkotásainak egyike a csaknem elsők között, 2005-ben elkészült orrszarvú. A pihenő orrszarvú alatt – a többi alkotáshoz hasonlóan -, Braille-írással írt ismertető található. A szoborról érdemes tudni, hogy a manapság látható példány immár a második: 2015-ben ugyanis az eredeti orrszarvú szobornak lába kélt. Székely Kata, Sprencz Jenő szoboröntő mesterrel karöltve újra elkészítette a szobrot és karnyújtásnyi közelségben, az állatkert orrszarvú lakóitól nem messze látogatható mai napig.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 6-12.

Szurikáta a Bókay utcában

Kolodko Mihály alkotása, a Bókay János utca 53. szám alatti I-es Számú Gyermekgyógyászati Klinika kerítése előtt várja gyerekeket és szüleiket egyaránt. A miniszobor a Szurikáta Alapítvány a Diabéteszes Gyermekekért kezdeményezéssel karöltve készült, méghozzá a klinikára vagy az alapítványhoz érkező gyerekek számára. Az alig néhány centiméteres alkotás fontos üzenetet hordoz: felhívja a figyelmet az inzulin felfedezésének 100. évfordulójára és a diabétesz korai felismerésének fontosságára.

1083 Budapest, Bókay János u. 53.

Ha az egzotikus állatszobrok után szoborba öntött kisállatok keresésére indulnátok: