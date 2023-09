Kivételes, megismételhetetlen pillanatokat ígér az idei Liszt Ünnep

Október 11. és 22. között ismét Liszt-lázban fog égni Budapest, hiszen harmadik alkalommal rendezik meg a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivált, ahol zenetörténeti jelentőségű bemutatók, legendás együttesek és kortárs produkciók idézik meg az örökérvényű magyar zseni szellemiségét.

Liszt Ferenc nemcsak a 19. század zenetörténetét formálta át, de hatása napjainkban is tisztán érezhető szinte az összes zenei műfajban, sőt még az irodalomra és a táncra is befolyással bírt. Ezért sem meglepő, hogy a fesztivál azt tűzte ki küldetéséül, hogy bemutassa a hazai és a nemzetközi kulturális élet legfrissebb alkotásait, illetve az új utakat kereső alkotóit.

A befejezetlen Liszt-mű

Liszt befejezetlen operájának hazai premierje kétségkívül az egyik legizgalmasabb program a fesztivál idei felhozatalából. A Byron tragédiája ihlette, töredékében fennmaradt Sardanapalo az angol zenetörténésznek, David Trippettnek és csapatának köszönhetően vált előadhatóvá. Liszt egyik legjelentősebb zenekari kompozíciójával, a Dante-szimfóniával párba állítva, egy nagyszabású koncerten, a Staatskapelle Weimar előadásában először fognak felcsendülni az elfeledett mű dallamai magyar koncertteremben.

A Liszt-értékek őrzői

Ahogy Liszt a 19. századi romantikát, úgy formálta Ligeti György és Kurtág György a 20. századi kortárs zenét. Az idei Liszt Ünnep több előadással is tiszteleg a két korszakos zseni munkássága előtt, akiket nemcsak ez, de egy hat évtizeden át tartó barátság is összekötött. Rendhagyó élménynek ígérkezik Kurtág Fin de partie (A játszma vége) című díjnyertes operája, amit a hazai közönség korábban nem hallhatott. Szintén kihagyhatatlan a Ligeti-zongoramaraton, ahol a modern zene három kivételes képviselője, Borbély László, Csalog Gábor és Palojtay János Ligeti etűdsorozataiból válogatott zongoradarabokkal fog méltóképpen emlékezni a modern magyar zeneművészet egyik legmeghatározóbb személyiségére.

A Liszt-életérzés modern kori zászlóhordozói

A tavalyi sikeres indulás után az Akvárium Klub és a Liszt Ünnep folytatja közös szervezésű, hiánypótló fesztiválját, az Isolation Budapestet. Az idei felhozatal különösen erős programmal igyekszik bemutatni napjaink legizgalmasabb előadóit, legyen szó a soul, a jazz, a punk, a lofi hiphop, a színház, vagy éppen a japán kultúra rajongóiról. A fellépők között megtaláljuk az amerikai virtuózt, Nick Hakimot, a punk-rap szcéna vezetőjévé váló Wu-Lu-t, aki zenekarával májusban a Blur vendégeként indult turnéra, de a New York Fashion Weeket is meghódító francia énekesnő, COUCOU CHLOE is fellép az Akváriumban.

A legfrissebb kortárs irodalmi alkotók

Ismét a Millenárison találkozhatnak az irodalom és a könyvek szerelmesei. Az őszi Margó Irodalmi Fesztiválon többek között Babarczy Eszter, Parti Nagy Lajos, Varró Dániel, valamint a három évvel ezelőtti Margó-díjas, Harag Anita is bemutatja új kötetét. A fesztiválra minden eddiginél több külföldi vendég érkezik, Franciaországtól Izlandon át egészen Brazíliáig: itt lesz Jón Kalman Stefánsson, Andrés Neuman, Andrei Dósa, Vesna Lemaić, Sigríđur Hagalín Björnsdóttir, Luiz Schwarcz és Lars Svisdal is.

Bővebb infó: lisztunnep.hu