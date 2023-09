Megjelent a Michelin Guide által díjazott magyar éttermek 2023-as listája

Megőrizték Michelin-csillagjaikat és minősítéseiket a magyar éttermek, sőt újak is csatlakoztak a tavaly elismerést szerzők közé. A MICHELIN Guide új magyarországi kiadásában továbbra is két 2 Michelin-csillagos és hét 1 Michelin-csillagos étteremet találhatunk, míg a tavalyinál 14-gyel több, összesen 59 étterem kapott Michelin-ajánlást.

Tavaly először közölt hazánk egészéről étteremlistát a MICHELIN Guide, amivel immár az egész ország konyhaművészeti kínálata világszerte felkerült a vendégek gasztrotérképére. A most megjelenő második országos értékelésnél a tavalyinál is több, összesen 28 budapesti és 47 vidéki éttermet ismertek el.

Az előző évben Michelin-csillagot, vagy minősítést szerző éttermek mindegyike bekerült idén is a válogatásba, ugyanakkor 14 új étterem sikerének is örülhetünk. A tesztelést végző ellenőrök ítélete alapján további 8 budapesti és 6 vidéki vendéglátóhely teheti ki ezentúl a Michelin-ajánlást hirdető táblákat. Az újabb elismerések is azt mutatják, hogy óriási fejlődésen ment keresztül az elmúlt néhány évben a vidéki gasztronómia. Ennek is köszönhető, hogy minden korábbit felülmúlt a Michelin-ajánlású gasztrohelyszínek száma: idén összesen 59 éttermet díjaztak. A pécsi Morzsával pedig összesen 7-re nőtt a Bib Gourmand, azaz kiváló ár-érték arányú éttermek száma.

A fenntarthatóság is egyre fontosabb hívószó a turizmusban, ezért is jelentős, hogy tavalyhoz képest tovább emelkedett a Zöld csillagos vendéglátóhelyek száma is, így idén összesen 5 étterem büszkélkedhet ilyen minősítéssel országszerte. A tavalyi rangsorhoz új belépőként csatlakozott a szigligeti Villa Kabala. A zöld csillaggal az alapanyag-beszerzéstől kezdve a lokális és szezonális termékek alkalmazásán át a hulladékkezelésig a konyhai-éttermi munka minden aspektusát díjazza a MICHELIN.

A MCHELIN Guide 2023-as magyar díjazottjai:

Két MICHELIN-csillag:

Platán Gourmet, Tata

Stand, Budapest

Egy MICHELIN-csillag:

Babel, Budapest

Borkonyha Winekitchen, Budapest

Costes, Budapest

essência, Budapest

Rumour, Budapest

Salt, Budapest

42, Esztergom

BIB Gourmand:

Anyukám Mondta, Encs

Casa Christa, Balatonszőlős

Kistücsök, Balatonszemes

Macok, Eger

Morzsa, Pécs (új)

Mór24, Balatonfüred

Sparhelt, Balatonfüred

Zöld csillag:

Almalomb, Hosszúhetény

Graefl Major Kétútköz, Poroszló

Onyx Mühely, Budapest

Salt, Budapest

Villa Kabala, Szigliget (új)

Különdíjak:

Welcome and Service Award: Terjék Petra és Fölföldi Péter (Villa Kabala, Szigliget)

Sommelier Award: Rácz Imre (Spago by Wolfgang Puck, Budapest)

Young Chef Award: Zaida Zincenco (Zincenco Kitchen, Budapest)

Idén először ajánlást elért éttermek (Tányér):