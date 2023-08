5+1 lenyűgöző múzeum, ami bepillantást enged a porcelánok mesés világába

Kivétel nélkül mindenki őriz valamilyen emléket kedvenc gyerekkori bögréjéről, a nagymama porcelántányérjáról vagy épp a régi vitrinekben várakozó ünnepi darabokról. Hazánk szerencsére nem szűkölködik világviszonylatban is elismert porcelángyárakban és -manufaktúrákban, melyek történeteibe most ti is bepillantást nyerhettek.

Herendi Porcelánművészeti Múzeum és Minimanufaktúra

A művészi porcelánkészítés hazai fellegvára, Herend ad otthont a világ legnagyobb Herendi műtárgygyűjteményének. A minden évszakban számtalan izgalmas programot és kikapcsolódási lehetőséget tartogató Herenden a legkülönfélébb aspektusokból fedezhetjük fel a mesés porcelánokat. A keddtől vasárnapig nyitva tartó Porcelánművészeti Múzeumban a legapróbb részletekig merülhetünk el a porcelántárgyak birodalmában, míg a Minimanufaktúra a készítéstől a festésig mutatja be a folyamatokat. Ha teljes élményre vágytok érdemes az Apicius Kávéházba is ellátogatnotok, ahol a Herendi porcelánokon tálalt finomságok nem maradnak majd el.

8440 Herend, Kossuth Lajos u. 138-139. | Weboldal

Hollóházi Porcelánmúzeum

Az oly sokak által kedvelt Hollóházi porcelánokról sem szabad megfeledkeznünk, ha a porcelánok mesés világáról beszélünk. Hollóházán tett látogatás alkalmával kihagyhatatlan program a porcelánmúzeum meglátogatása, mely a klasszikus díszítésekkel és gyönyörű formákkal megáldott porcelánokon túl, olyan legendás alkotók munkáiba is bepillantást enged, mint Szász Endre, Amerigo Tot vagy Kígyós Borbála. Ha a múzeumban őrzött Forma-1-es trófeákban kigyönyörködtétek magatokat, a nyitvatartási időben akár porcelánfestésre is nyílik lehetőségetek. A múzeum látogatásához minden esetben ajánlott az előzetes időpontfoglalás a +36 20/468-4572 vagy a +36 20/466-3632-as telefonszámon.

3999 Hollóháza, Károlyi út 11. | Weboldal | Facebook

Zsolnay Negyed

Számtalan programmal kínálja meg a legkisebbeket ugyanúgy, mint a legnagyobbakat a pécsi Zsolnay Negyed. A negyeden belül állandó és időszakos kiállítások sokasága várja a pécsi porcelánok világában elmerülni vágyókat. Talán egy teljes nap is kevés, hogy bejárjuk az izgalmas negyed minden zeg-zugát, kezdve a méltán híres Zsolnay-család hagyatékától, a rózsaszín Zsolnay kiállításon át a Zsolnay aranykorát bemutató Gyugyi-gyűjteményig. A negyed továbbá egy olyan különleges helyszínt is tartogat, mint a látványmanufaktúra, ahol felfedezhetitek a 150 éves múltra visszatekintő gyártási folyamatokat.

7626 Pécs, Felsővámház u. 52. | Weboldal

Ha több napra maradnátok Pécs mediterrán városában:

Kalocsai Porcelán Manufaktúra

Hétfőtől péntekig 10 órakor és 12 órakor nyílik meg a lehetőség a látogatók előtt, hogy belépjenek a Kalocsai Porcelánmanufaktúrába. Az érdeklődők a porcelánöntéstől az égetőkemencéig követhetik végig a porcelángyártás folyamatát. A manufaktúra szakemberei természetesen azt is megmutatják, hogyan születik folyékony masszából kecses porcelánváza, melyre aprólékos és precíz ecsetvonásokkal kerülnek fel a kalocsai népművészet legszebb motívumai. A megközelítőleg 40-50 perces program után a bemutatótérben lehetőség adódik megismerkedni az immár kész termékekkel és termékcsaládokkal.

6300 Kalocsa, Malatin tér 5. | Weboldal

„Mesteri porcelánok, porcelánok mesterei” utazókiállítás

Kevesen tudják csak, hogy fénykorában méltó kihívója akadt a Herendi és a Hollóházi porcelánnak, mégpedig Hüttl Tivadar európai hírű porcelángyárának köszönhetően. A Hüttl porcelánokat nem máshol használták többek között, mint Ferenc József ebédlőjében. Az Aquincumi Porcelángyár ugyanakkor talán már többeknek ismerős lehet, mely valójában az egykor Óbudán működő Hüttl-gyár utódja. Az Óbudai Múzeum „Mesteri porcelánok, porcelán mesterek” című utazókiállítása – mely májusban Balatonlellére érkezett -, a Hüttl porcelángyár történetén túl szebbnél szebb porcelánokat is bemutat.

Az Óbudai Múzeum utazókiállítása jelenleg Balatonlellén látogatható | Weboldal

+1 Parádsasvári Üvegmanufaktúra műhelylátogatás

A porcelánok mesés világába bepillantva nem mehetünk el szó nélkül, egy hasonlóan izgalmas műhelylátogatás mellett. Parádsasvár számtalan látnivalójának egyike a Parádsasvári Üvegmanufaktúra, mely előzetes bejelentkezés után minden nap 9 és 15 óra között fogadja a kíváncsi látogatókat. A többszáz éves hagyományra visszatekintő üvegfúvás technikáját mára egyedül itt tekinthetik meg az érdeklődők, akik abból is ízelítőt kapnak, hogyan születnek kézi gyártással a különleges üvegtárgyak.

3242 Parádsasvár, Petőfi utca 21. | Weboldal

Ha megjött a kedvetek az izgalmas tárlatokhoz, ne hagyjátok ki ezeket sem: