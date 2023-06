Sikerre ítélve: Joezivel startol a Coco Loco a Romkertben

A kalandvágy, az új impulzusok keresése mindannyiunkban ott van: legyen szó egy új filmről, egy olyan étteremről, ahol még soha nem jártál, vagy éppen egy olyan rendezvényről, ami új, üdítő színt hoz a palettára. Ezúttal az utóbbiból ajánlunk egy fergetegeset: június 24-én ugyanis Joezi érkezik a Romkertbe!

Egy szelet Ibiza a fővárosban

Valószínű, hogy pontosan ez a kalandvágy vezérelte a Coco Loco csapatát is, amikor úgy döntöttek, hogy legújabb nyári fiesztájukra a francia-izraeli fenegyereket, Joezit invitálják meg. Bár a Coco Locós srácokra eddig is jellemző volt, hogy szeretnek onnan válogatni, ahonnan a világ elit klubjai is teszik (megfordult már náluk Bastian Bux, illetve Tini Gessler is), június 24-i bulijukkal mégis olyat sikerül összehozniuk, amire eddig nem igazán volt példa az országban.

Mindig is ezt kerestük…

Az alapvetően tech-house vonalon mozgó csapat egy új dimenzió alapjait teszi le ezúttal, a koncepció trónjára pedig az afro-house közel-keleti hercegét ültették. Ha esetleg nem ismernéd Joezi életművét, ne aggódj – viszont annál is inkább figyelj, mert egészen biztosak vagyunk benne, hogy egy olyan arcról van szó, aki meghatározó karakter lesz a következő években.

A francia-izraeli származású Joezi a tel-avivi éjszakák népszerű figurája. Bár a város elképesztően pörgős klubkultúrájáról kevés szó esik itthon, Izrael második legnépesebb települése világszinten is kiemelkedő minőséget nyújt a bulizni vágyóknak. Itt találta meg saját, egyedi hangzásvilágát Joezi is: forró house inspirációk, feszes, de mégis felemelő ütemek, erős afrikai hatás jellemzi zenéjét, mellyel egészen újszerű élményt nyújt azoknak, akik eddig csak a már-már mainstreambe hajló tech-house stílusban érezték otthon magukat.

Joezi másfél órás szettjeiben percről percre érkezik valami új, izgalmas, friss: egy olyan konga, amire soha nem számítanál, egy felemelő, légies vokál, vagy éppen egy olyan váltás, ami újabb fél órára beránt az afro-house szabad, nyárias világába. Ezt a zenei kuriózumot nem a veretős, kemény ütemek táplálják – Joezi olyan komplex hangzást teremtett, mely egyszerre feszes, mégis könnyed, kiszámíthatatlan, ugyanakkor megnyugtatóan állandó. És miközben a sokadik zenéjét hallgatva azon elmélkedsz, hogy-hogy csak most találtál rá erre a stílusra, azon kapod magadat, hogy gyakorlatilag nem csak a külvilág szűnt meg, de órák óta mosollyal az arcodon élvezed a felfedezés korábban említett szépségét.

A srác, aki sikerre van ítélve

A csavar a történetben, hogy Joezi nem “csak” stílusformáló producer, de teljesen egyértelmű, hogy igazi, vérbeli showman is, aki minden porcikájával a szórakoztatásért él. Ez a kombináció pedig minden kétséget kizáróan sikerre van ítélve, egészen biztosak vagyunk benne, hogy a most még feltörekvőnek számító srác gyakorlatilag egy-két évre, de talán hónapokra van attól, hogy ellentmondást nem tűrően robbanjon be a világsztár státuszba. Nem véletlen, hogy az éles szemű rendezvényszervezőkön kívül a modellügynökségek és a televíziós műsorok is sorban kopogtatnak az ajtaján.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Joezi Zirah (@joezi_z) által megosztott bejegyzés

Erre még nyugaton is elismerően csettintenének

A koncepció egyáltalán nem titkolt szépsége, hogy Joezi személyében egy olyan fellépő érkezik az országba, akit nagy valószínűséggel pár éven belül a világ legnépszerűbb klubjaiban láthatunk majd. Hab a tortán, hogy egy olyan csapat meghívására pattan repülőre, akik nem csak a belbecsben, de a külcsínben is hisznek – és tesznek is érte! A Coco Loco megmozdulásain ibizai szinten mérve is tetemes mennyiségű konfettit lőnek az égbe, ráadásul minden egyes rendezvényük egy kalandos, komplex, négydimenziós élmény, ahol az összes érzékedre egyaránt hatnak a szervezők.

Ez pedig természetesen most is pontosan így lesz: a nyugati top szintet képviselő Romkertben már a naplementére is együtt koccinthatunk majd, hiszen 20:00-tól vár a hazai fellépők krémje, majd egészen hajnali ötig ünnepelhetünk együtt. Mi biztosan ott leszünk június 24-én, ahol az új fejezet kezdődik – a hegy lábánál, a Romkertben!

Tovább a Facebook-eseményre >>

Elővételes jegyekért kattints IDE!