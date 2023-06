5 izgalmas nyári látnivaló és program az elbűvölő Zsámbékon

Budapesttől egy karnyújtásnyira olyan csodálatos helyekre bukkanhatunk, mint Zsámbék, ahol igazán kellemes időtöltésben lehet részünk. Ajánlónkban igyekeztük összeszedni a legizgalmasabb látnivalókat és olyan nyári programokat, amiket nem érdemes kihagyni!

Premontrei kolostor

A premontrei kolostor Zsámbék középkori templomaként számtalan kirándulót vonz a térségbe. A kolostor 1220 és 1234 között késő román és korai gótikus stílusban épült, majd egy 1763-ban történt hatalmas földrengés során teljesen megrongálódott. Ekkor érte el jelenleg is látható, romos mivoltát, amely mindezek ellenére is lenyűgöző látványt nyújt a lakóházak között magasodva. A romtemplom nyitvatartási időben belépőjegy megváltásával tekinthető meg.

2072 Zsámbék, Corvin János utca

Józsefvárosi pincesor

A Józsefvárosi pincesor a valaha Zsámbékon élő sváb lakosok borászati emlékeit őrzi napjainkban. Akkoriban körülbelül 70 pincét ölelt fel a mély fekvésű terület, amelyből mára 20-30 maradt meg, három parasztház és néhány présház mellett. Amennyiben közelebbről is szeretnénk betekintést nyerni, egy kitáblázott tanösvény kalauzol körbe bennünket a területen, ahol 2010-ben még egy Német Nemzetiségű Emlékművet is felavattak. Fontos azonban, hogy ottjártunkkor fokozottan vigyázzunk a környezetünkre, hiszen védett területről beszélünk!

Lámpamúzeum

Első hallásra szokatlannak tűnhet, de az ország egyetlen lámpamúzeuma is Zsámbékon található. Borus Ferenc az 1960-as években saját bormúzeumához keresett világításra alkalmas eszközöket, amikor meglátta bennük a szépséget és elkezdte gyűjteni a különleges lámpákat. A gyűjtemény aztán olyan nagyra nőtt, hogy saját múzeumot kapott, ami 1979-ben nyitotta meg kapuit. A jelenleg körülbelül 1100 világítási tárgyat számláló múzeum 1995-ben a GUINESS rekordok könyvébe is bekerült, és még külföldi turisták is csodájára járnak.

2072 Zsámbék, Magyar utca 18. | Facebook

Zsámbéki Nyári Színház

A Zichy-kastély területén a múlt és jelen találkozásaként, a klasszikus és modern stílus harmóniájában rendezik meg idén is a Zsámbéki Nyári Színház eseménysorozatát. A kastély fáinak ölelésében kialakított helyszín tökéletesen alkalmas arra, hogy a legkülönfélébb programok, koncertek, színházi előadások, felolvasóestek befogadó tereként működhessen. A nyári programterv összeállításában minden évben fő szempont, hogy a különböző korosztályok igényeit és a műfaji sokszínűséget is figyelembe vegyék, így bárki megtalálhatja a számára kedves művészeti formát.

2072 Zsámbék, Zichy Miklós tér 3. | Weboldal

Zsámbéki Bodzafesztivál

Június 9-10-én ingyenes bodzafesztiválon vehettek részt a zsámbéki Zárdakertben, mindkét napon délután 4 órától. A fesztivál első, pénteki napját izgalmas gyermekprogramokkal indíthatjuk, kézműves játszóház, óriásbuborék és arcfestés is várja a kisebbeket. Szombaton sincs ez másként, de a programterv kiegészül középkori várfoglalással is. A sok-sok gasztronómiai finomság mellett koncerteken is részt vehetünk, pénteken többek között az Aurevoir., szombaton pedig mások mellett a Balkán Fanatik dallamaira mulathatunk.

