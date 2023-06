5 izgalmas kiállítás Budapesten, amit megéri megnézni júniusban

Sokszínű művészeti kiállításokat tekinthetünk meg idén nyáron Budapesten, melyek közül hoztunk is nektek egy adagot júniusra. Szabadtéri és ingyenes tárlatok közül is válogathattok!

Hon-vágy fotókiállítás

Milyen az otthon melege? És milyen az, amikor ez a meleg hiányzik? Hogyan élnek napjainkban az energiaszegénységet elszenvedők? A Habitat for Humanity Magyarország fotópályázatával a téma aktualitására szeretné felhívni a figyelmet. A pályázatra profi és amatőr fotósok küldték be a jelenlegi energiaválságra és fűtéssel kapcsolatos nehézségekre reflektáló képeiket. A civil szervezet májusban megnyílt új közösségi terében a legjobb pályaművekből rendeztek be kiállítást, melyet június 16-ig ingyenesen megtekinthetünk. A kiállítás nyitvatartását IDE kattintva tudjátok megnézni.

2023. június 16-ig | Habitat Kreatív Központ | Weboldal

TÜKÖR KERT – kiállítás az ELTE Füvészkertben

A kert mint az életünkhöz, fizikai és mentális egészségünkhöz nélkülözhetetlen élettér most negyedik alkalommal fogadja be a képzőművészeket. A TÜKÖR KERT Balázs Péter és Mátrai Erik képzőművészek közös kiállítása, amely az ember és a természet interakcióján alapuló, különböző alkotói stratégiákba enged betekintést. A kiállító művészek eszköztára bár különböző, természethez való viszonyuk mégis alapjaiban megegyezik. A burjánzó növényvilág ezen védett városi terében az ember alkotta művek csöndesen hívják fel a figyelmet az ELTE Füvészkert értékes gyűjteményére. Az organikusabb, szabadabbnak tűnő múzeumi közegben rácsodálkozhatunk a természet által inspirált motívumokra, és megtalálhatjuk benne akár önmagunk tükörképét is.

2023. június 17-ig | ELTE Füvészkert | Weboldal

Free Your Mind And The Rest Will Follow

A K Galériában kerülnek bemutatásra Barakonyi Zsombor festőművész alkotásai, melyeknek fő témája Budapest. A művész az elmúlt 15 évben olyan egyedi képi világot és festészeti technológiát dolgozott ki, ami egyszerre merít a művészet történetének évszázados hagyományaiból, a Hollywood-i filmkészítés aranykorából és a 20. század végének gördeszkás szubkultúrájából. Barakonyi első ránézésre realista, de valójában nagyon is absztrakt képi világa valódi posztmodern szellemiségről árulkodik: a műveinek anyagául szolgáló fatáblákat a reneszánsz mesterek műgondjával készíti elő, viszont a képeit nem ecsettel festi, hanem stencilek és akril-spray felhasználásával fújja (akár a street art graffitik esetében), miközben mélyen inspirálódik a klasszikus filmművészetből, azonban csillogó, fénnyel teli színvilága épp a mozgókép lényegiségét kérdőjelezi meg.

2023. június 23-ig | K Galéria | Facebook

Mint Te és Én – Fiatal magyar fotográfia

A Mai Manó Ház idén nyáron sem okoz csalódást, a „Mint Te és Én” című kiállítás a kortárs magyar fotóművészet témáit, technikai kísérleteit, valamint műfaji sajátosságait mutatja be 30 fiatal fotográfus közel 100 korszakalkotó művén keresztül. A tárlat a fotográfia eszközével megjelenített egyéni hangok bemutatására törekszik, miközben arra a kérdésre keresi a választ, hogy van-e egységesség az 1980 és 1996 között született, a digitális bumm pillanatát testközelből megtapasztaló korosztály megéléseiben.

2023. augusztus 19-ig | Mai Manó Ház | Weboldal

100 év szezon – Építészeti emlékeink a Balaton-parton

Közel százéves időszakot ölel fel a balatoni régió kultúrtörténetéből a Várkert Bazár új, ingyenesen megtekinthető szabadtéri kiállítása. A bemutatott üdülőhelyi épületek különböző korszakokat, eltérő társadalmi és építészeti felfogásokat tükröznek a XIX. század utolsó évtizedeitől a trianoni döntést követő turisztikai fejlesztések, majd a hatvanas és nyolcvanas évek építészetén át napjainkig. A tablók egy-egy ma is álló balatoni épületet hoznak el a budapesti Duna-partra, bemutatva jelenkori arcát, funkcióját és építészeti karakterét, valamint archív életképeken keresztül visszaidézve száz év nyarának emlékeit.

2023. június 7-től nyár végéig | Várkert Bazár | Weboldal