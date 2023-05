Tisza-tavi kedvenceink: 5 kihagyhatatlan program és látnivaló a környéken

Sokan talán nem is sejtik, mennyi érdekességet rejt a Tisza-tó vadregényes környezete. Mutatunk néhány okot, amiért érdemes idén nyáron hazánk második legnagyobb tava felé vennetek az irányt!

Szálláshely: Kormorán Kikötő, Tiszafüred

A Tisza-tó adta nyugalom páratlan és semmihez sem fogható. Ezen a helyen a csendnek is számtalan hangja van: madárének, halk csobbanás, lépések az avarban, a hullámok, ahogy elérik a partot. A Kormorán Kikötőben hatféle szállástípusból választhatunk, attól függően, hol szeretnénk álomra hajtani a fejünket: földön, vízen vagy levegőben. Az úszóházak, a lombházak és a cölöpház a kikapcsolódás és feltöltődés exkluzív élményét adják, míg a panziószobák és a vízparti ház az igazi Tisza-tavi hangulatot hozzák testközelbe. Az aktív pihenést számos lehetőség teszi színesebbé: csónakos barangolás, kerékpárbérlés, kenu- és SUP-kölcsönzés, valamint horgászat.

5358 Tiszafüred-Örvény, Kormorán kikötő | Weboldal

Étterem: Sulyom Tájétterem, Sarud

Sarudon, a Tisza-tó partján fekvő kis faluban találjuk a Sulyom Tájéttermet, ahol mindig figyelmes kiszolgálással, ízletes ételekkel és minőségi italokkal várnak benneteket. A slow food bisztró az Élményfalu Sarud gasztronómiai attrakciójaként számtalan különleges ételt vonultat fel, és itt találjátok az ország top 20 túrógombócának egyikét is. A minőségi alapanyagokból készült ételek mellett játszóházzal várják a gyerekes családokat, az étlapon pedig külön kutyamenüvel készülnek a négylábú kedvenceinknek. Az étterem fedett terasza szabad teret biztosít a lelassulásnak, míg a Sulyom Lounge területén lazulni hívnak benneteket.

3386 Sarud, Kossuth út 2. | Weboldal

Strand: Álompart, Tiszanána-Dinnyéshát

A Tiszanána-Dinnyésháton található Álompart sokak szerint a Tisza-tó legszebb fürdőhelye. Ez pedig nem is olyan meglepő, hiszen nyugodt víztükre, fákkal övezett csendes környezete és homokos partszakasza miatt még a kisgyerekes családok körében is közkedvelt célpont. A strand területén horgászcsónak, kerékpár, kajak és vízibicikli bérlésére is van lehetősége az aktív kikapcsolódás kedvelőinek. A gyerekek egész napos szórakozásáról úgynevezett kézikomp és játszótér gondoskodik, a sekély vízben napozószigetek, a tó mellett pedig éttermek várják a fürdőzőket.

3385 Tiszanána, Fő út 108/1. | Weboldal

Program: Kenguru Park, Tiszaderzs

A Tisza-tó partján elevenedik meg az ausztrál kontinens a tiszaderzsi Kenguru Park jóvoltából. Az egyhektáros területen 30-féle állatfaj 200 egyedét fedezhetjük fel, többek között kengurukat, ausztrál madarakat, alpakákat és szurikátákat. Fontos tudnivaló, hogy az állatokat tilos megérinteni, kivéve a simogatóZOOban, ahol figyelemre éhes kameruni juhok és törpekecskék várnak benneteket. A park a hét minden napján 9 és 16 óra között tart nyitva, belépőjegy váltására pedig online és személyesen egyaránt adódik lehetőség.

5243 Tiszaderzs, Nefelejcs utca 14. | Weboldal

Látnivaló: Bölömbika kilátó, Poroszló

Két évvel ezelőtt három, kizárólag vízi úton megközelíthető kilátót adtak át a Tisza-tónál, melyek mindegyike egy-egy, a térségben jól ismert madárfaj nevét viseli. Egyike ezeknek a Bölömbika kilátó, amely 2021-ben még az Év kilátója verseny első díját is bezsebelte. A faszerkezetes kilátó nevét arról kapta, hogy építése közben hallani lehetett a környék bölömbikáinak búgását. Egy biztos, ezért a látványért érdemes kenut, kajakot, SUP-ot vagy csónakot ragadni, amiket gond nélkül kiköthetünk a kilátó aljában.

Egy különleges ártéri tanösvény is megbújik a Tisza-tónál: