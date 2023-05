5 vadregényes ártéri tanösvény, ahol felfedezhetjük az erdők titokzatos világát

Hazánk megannyi, felfedezésre váró természeti kincse közül ezúttal vadregényes tanösvényeket ajánlunk, ahol az ártéri erdők különleges birodalmában tehettek jóleső és pihentető sétát.

Koppánymonostori ártéri tanösvény

Komáromi kirándulásotok alkalmával mindenképp érdemes időt szánni a Duna ártéri erdejének különleges világába bepillantást nyújtó Koppánymonostori ártéri tanösvényre. Az Erdő utca végétől induló ösvény 10 állomása 7,5 km-en kanyarog faóriások és famatrónák, ligeterdők, hosszan elnyúló rétek között és vezet át bennünket a Szent Pál-sziget vadregényes világába. A Duna-ártér gazdag élővilágát, a nyári tőzikék, a fekete gólyák, az eurázsiai hódok, a jégmadarak és az Atalanta-lepkék birodalmát a komáromi Touriform irodában kapható vezetőfüzetek segítségével ismerhetitek meg részletesen.

Tiszavirág ártéri sétaút és tanösvény, Tiszaörvény

A Tisza-tó számtalan látnivalója közt igen népszerű a tiszaörvényi Szabics Kikötőből megközelíthető Tiszavirág ártéri sétaút és tanösvény. A rövid csónakázással kezdődő kalandot 2 km-es tanösvény követi, mely a Tisza-tó élővilága mellett a tiszavirág életét és a térségre jellemző elfeledett mesterségeket mutatja be. A lápos, mocsaras vidéket fahidak, kilátó és halászkunyhó is színesíti. A belső tótól, a Göbétől veszi kezdetét az Örvényi Pákász tanösvény, mely az ártéri erdők világában 1 km hosszan, interaktív feladatokkal kalauzolja az ide látogatókat. Az egész évben látogatható tanösvényeket a kikötőben megváltott belépőjeggyel lehet bejárni.

Molnárka tanösvény, Pörböly

Bajáról az autóval és vonattal is könnyen megközelíthető Pörbölyön találjuk a Gemenc kapuját. Innen indul hazánk egyetlen ártéri erdőben zakatoló kisvasútja, mellyel könnyedén és élményekkel telve közelíthető meg az interaktív Molnárka tanösvény. A Malomtelelő és Lassi között húzódó, 11 állomásos, kicsivel több, mint 2 km hosszú tanösvény mindkét végéről könnyedén bejárható. Az ártéri erdők állat- és növényvilágában, az erdőt lakó nagyvadak megismerésében, a különleges hajómalmok történetében a névadó molnárka kalauzol bennünket, melynek egyik állomásánál madármegfigyelő toronyból kémlelhetjük, hátha felbukkan egy fekete gólya vagy réti sas.

Mártélyi ártéri tanösvény

Nemcsak az üdülni és kikapcsolódni vágyók kedvelt célpontja a történelmi emlékekben is gazdag Mártély, de a Tisza holtágának festői vidéke a képzőművészeket is megannyi ihlettel ajándékozza meg. A terület nemcsak üdülőtelepeknek, vendéglátóhelyeknek és szabadstrandnak szolgál otthonául, de hosszabb-rövidebb tanösvények útvonalai is behálózzák. Bejárva őket megismerhetjük a holtág természeti értékeit, mélyfekvésű ártéri erdeit, morotvákkal bezárt szigeteit és azok lakóit. A változatos, erdőkön, nádasokon, egy szakaszon fapallósoron vezető útvonal bejárása után a kalandvágyók akár kenuból is megcsodálhatják ezt a kivételesen szép, természeti értékekben gazdag vidéket.

Dráva-ártér tanösvény, Őrtilos

Közösségi közlekedéssel igen könnyen megközelíthető tanösvény várja a kirándulókat Őrtiloson, hiszen a Dráva-ártér tanösvény kiindulópontja a település vasútállomásánál található. A megközelítőleg 1 óra alatt bejárható, 2 km-es tanösvény a Dráva partján kalauzol bennünket és nyújt betekintést ebbe a vadregényes, változatos növényvilágba és vízibirodalomba. A tájékozódást és ismeretszerzést a tanösvényen táblák segítik. Miután megnéztétek a Mura-Dráva egybefolyását, érdemes a település fölé magasodó Szentmihály-hegy felé venni az irányt, és a kápolna mellől, páratlan panorámával megtoldva megfigyelni a két folyó találkozását.

