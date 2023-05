Tavaszi-nyári desszertkörkép: 6 cukrászda és pékség Budapesten, ahol mindig finomságokkal várnak

Jöhet egy vajas, kürtős, mentes vagy frissítő desszert az egyre melegebb napokon? Mutatjuk a kedvenc cukrászdáinkat, pékségeinket Budapesten, ahol biztosan nem csalódtok majd a választékban!

VAJ

A József körúton található VAJ nem véletlenül lett a budapestiek egyik kedvenc találkozópontja, hiszen sokkal több, mint egy pékség. Ahogy a péktermékeknél, úgy a süteményeknél is elsősorban a francia cukrászatra és a magyar klasszikusokra építenek, sok esetben egy kis VAJ-as csavarral. A frissen sült termékeik tekintetében a textúrák és az ízek harmóniáját és a szezonalitást igyekeznek mindig szem előtt tartani, így a nyár közeledtével egyre több gyümölcsös finomságra számíthattok a desszertes pultban. Sőt, hamarosan Budán is felbukkan a VAJ, ahol a cukrászvonal még az eddiginél is nagyobb szerepet fog kapni.

1805 Budapest, József körút 30-32. | Facebook

Édes Mackó

A Városliget egyik üde és megkerülhetetlen színfoltja egyértelműen a különleges desszerteket felvonultató Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda. A frissen sült és mentes verzióban is kapható kürtőskalácsok és kürtősdesszertek mellett nemrég debütáltak az új, kürtősfondü-variációikkal, így a finom, meleg és ropogós kürtőskalácsszeleteket különböző toppingokba mártogatva tehetitek még felejthetetlenebbé! Két választásotok van: a klasszikus és a különleges kürtősfondü, amit akár málna-, eper- és passiógyümölcsízben is kérhettek. A kézhez kapott finomságok után már nincs más dolgotok, mint a cukrászda teraszán élvezni a napsütést.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

PupiCake

2016-ban, a Bartók Béla úton nyitotta meg kapuit a különleges névre keresztelt PupiCake, Győrffy Orsolya jóvoltából, aki korábban az Auguszt Cukrászdában sajátította el süteményekkel kapcsolatos tudását. Az édességek népszerűségének okán, 2020-ban Orsi és férje kibővítette a picike üzletet, így érte el jelenlegi méretét.

A cukrászda egyik legfőbb jellemzője, hogy minden frissen, helyben készül a galérián, így a vendégeket édes süteményillat fogadja az ajtón belépve. Az üzletet tudatosan alakították ki úgy, hogy félig látványműhelyként működjön: a desszertpult mögötti részen díszítik a sütiket, hogy a vendégek bekukkanthassanak a kulisszák mögé.

A naponta változó süteményvariációk miatt érdemes újra és újra visszatérni hozzájuk, hiszen minden alkalommal találkozhatunk újdonságokkal. A különleges opciók között visszaköszönnek egyedi fűszerek, és időnként még virágokat is felhasználnak a sütés, díszítés során. Csak, hogy néhányat említsünk ezek közül: bazsalikomos-epres, rozmaringos-barackos, kamillás-citromos, matchás-jázminos és narancsvirágos-túrós ízkombinációk várnak.

A desszertkínálat egyik fele sima tortákból, a másik fele pedig mentes süteményekből áll. A mentes sütemények hozzávalóinak tekintetében több ponton is bizonyítják, hogy az ételérzékenységekkel és cukorbetegséggel küzdők is gond nélkül fogyaszthatják a finomságokat. A tésztához teljes kiőrlésű lisztet, valamint maglisztet és barna rizslisztet használnak, nyírfacukorral ízesítenek, és fontos szempont az is, hogy egy tortaszelet ne haladja meg a 30 gramm szénhidrátot. Emellett a sütemények szénhidrát- és kalóriatartalmát mind az üzletben, mind a honlapon feltüntetik, amiben a PupiCake úttörőnek számít, hiszen jelenleg ők az egyetlenek, akik ilyen körültekintően tájékoztatják a vásárlói kört.

Saját süteményeik mellett a PupiCake szívesen elkészít egyedi kéréseket is, az esküvői tortakóstolók során pedig kiválaszthatjuk tortánkat a nagy napra.

1114 Budapest, Bartók Béla út 25. | Weboldal

Bobo Restaurant

Buda egyik leghangulatosabb környezetében, a Haris Park ölelésében található Bobo Restaurant számtalan finomsága közül ki kell emelnünk a nyáron különösen jóleső madártejet, ami az étterem vendégeinek legkedveltebb desszertje. Az ízvilág mellett a titok a fantáziadús tálalásban rejlik, ugyanis az asztalhoz érkezve egy igazi vattacukorfészek olvad egybe a Bobo cukrászai által tökéletesített, eredeti madagaszkári Bourbon vaníliával készült angolkrémmel. Amennyiben felkeltette érdeklődéseteket ez az egyedi ízvilág, az étterem a hét minden napján várja vendégeit már a kerti vendégterekben is.

1022 Budapest, Marczibányi tér 7. | Weboldal

Anjuna Ice Pops

Amennyiben a természetes és növényi alapú desszerteket részesítitek előnyben a nyári hőségben, akkor az Anjuna Ice Pops édességeit nektek találták ki. Budapesten immár három helyszínen kaphatóak a friss gyümölcsökből, csokoládéból, magvakból és növényi tejből készült jégkrémek, acai tálak és smoothie-k. Az egész évben elérhető frissítőket egy indiai utazás ihlette, hogy megmutassák a világnak az örök nyár életérzését, üdítő finomságokba zárva. Ha pedig nem szeretnétek, hogy kiskedvencetek lemaradjon erről az élményről, válasszátok a mogyoróvajból és banánból készült pupsicle-t, aminek biztosan örülni fognak négylábú társaitok!

1137 Budapest, Pozsonyi út 5. | 1024 Budapest, Lövőház utca 24. | 1051 Budapest, Sas utca 7. | Weboldal

Diamante Fagyizó

A város egyik legfinomabb fagylaltját Gazdagréten, azon belül pedig a Diamante Fagyizóban találhatjátok meg. A kínálatban jelenleg 42-féle ízt vonultatnak fel, melyek mindegyike frissen készült és különleges ízvilággal rendelkezik. Így többek között olyan kombinációkat kóstolhattok meg, mint a fenyőmagos sós karamell, a fehércsoki ropogós pisztáciakrémmel, a chilis mangó, a brazil étcsoki vagy a pekándiós tejkrém. A díjnyertes fagyizó a hét minden napján várja vendégeit, náluk ráadásul egészen este 9-ig végigkóstolhatjátok a finom, hűsítő, mégis krémes fagylaltokat.

1112 Budapest, Rétköz utca 47b | Facebook

