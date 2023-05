6 bakancslistás helyszín országszerte a vasút szerelmeseinek

A gyerekkort idéző vonatos élményeknek nincsen párja. Micsoda szerencse azonban, hogy számtalan lehetőség akad nosztalgiázni, kisvasutakon utazni, tárlatokon rácsodálkozni és a fiatalabb generációknak megmutatni, milyen is volt egykor a vonatozás.

Almamelléki Erdei Vasút

Kaposvártól nem messze, március óta a Zselic lankáit tölti meg újra zakatolással és jókedvvel az Almamelléki Erdei Vasút. A becenevén csak Zselici Csühöngőként ismert kisvasút Almamellék és Sasrét között immár felújított vasúti pályán szállítja a lelkes érdeklődőket. Hazánk kétségkívül egyik legszebb erdei kisvasútja hétvégi és ünnepnapok alkalmával 25 perc alatt teszi meg a 6 km-es távolságot. Ide látogatva természetesen nemcsak a kicsivel több, mint 120 éves kisvasutat érdemes kipróbálni, de a takaros vasútállomás épületében berendezett modern kiállítóteret is.

Veszprémvölgyi kisvonat

Három éven át tartó felújítási munkálatokat követően 2022 októbere óta újra várják a kicsiket és a nosztalgiázni vágyókat az egykori Séd-völgyi Úttörővasút utókornak megőrzött darabjai. Az egykor 2 km hosszan, az állatkert és a vidámpark között zakatoló kisvonat 1972 óta pihent, mígnem a lelkes összefogásnak köszönhetően, 50 év után visszatért korábbi helyére. A kisvonat ugyan nem zakatol tovább, fennmaradt mozdonya és két kocsija így is hatalmas élmény a vonatok legkisebb rajongóinak és persze hajdani utasainak.

Történelmi modellvasút-kiállítás, Keszthely

Keszthelyi kirándulásotok alkalmával érdemes meglátogatni Európa egyik legnagyobb történelmi modellvasút-kiállítását, mely a város szívében található Festetics-kastély melletti múzeumépületben kapott helyet. A három részből álló modellvasút eredeti állomásépületek, vasúti pályák, mozdonyok és szerelvények korhű másával nyújt bepillantást a 19–21. századi Magyarország, Ausztria és Németország vasútjaiba. Mondanunk sem kell talán, hogy az interaktív és látványos elemeknek köszönhetően a hatalmas területen megvalósított kiállítás kicsiknek és nagyoknak egyaránt hatalmas élményt nyújt.

8360 Keszthely, Kastély u. 1. | Weboldal | Facebook

Szolnoki Vasúti Almárium

Szolnok vasútállomásának utascsarnoka valódi ínyencség a vonatokért és vasútért rajongók számára. 25 éves gyűjtőmunka tárul itt a látogatók szeme elé egy több, mint 5000 tételből álló vasúttörténeti magángyűjtemény által. Az utascsarnokban, az üvegportálokon, szabadon megtekinthető állandó kiállítás ízelítőt ad a vasúti oktatás, a forgalmi irodák és utasellátó bisztrók mindennapi életéből. Ez azonban még csak a kezdet, mert az emeleten, az egykori Utasellátó éttermében kialakított látogatóközpont még ennél is részletesebben kalauzol a gyűjteményben. Az utastérben található tárlat szabadon, míg az emeleti látogatóközpont előzetes bejelentkezés után látogatható.

5000 Szolnok, Jubileum tér 1-3. | Weboldal | Facebook

Vasúti Lámpamúzeum, Fertőszéplak

Egy fertőszéplaki, tornácos parasztházban bújik meg Haragovics József magángyűjteménye, melyhez hasonló még csak nem is létezik Közép-Európában. A gyűjtemény és maga a gyűjtő-házigazda is látványosan, nem múló lelkesedéssel mutatja be a vasúttörténet e jóval specifikusabb szeletén, mekkora fejlődésen is ment keresztül a vasúti közlekedés. A 300 darabot számláló gyűjtemény közel 40 évig gyarapodott hazai és a világ számos pontjáról származó vasúti lámpákkal, melyeket nem egyszer maga a gyűjtő mentett és újított fel. A kiállítást előzetes bejelentkezés után lehet látogatni.

9436 Fertőszéplak, Soproni út 13. | Weboldal

Pusztakettős megállóhely, Tiszaszentimre

A hazánk egyik legkivételesebb megállóhelyének járó elismerést kétségtelenül Pusztakettősnek ajánlanánk, mely a Tisza-tótól mindössze egy karnyújtásnyira található. A megálló sokkal inkább vasúti emlékhely, ahol a vonat maga is csak májustól szeptemberig áll meg. Az állomásépületben – melyet kívülről egy leselejtezett M41-es mozdony eleje díszít – kávézó-romkocsma és múzeum, szabadon látogatható udvarában vasúton használt közlekedési eszközök kaptak helyet. Pusztán a fotóra kívánkozó épületért is érdemes felkeresni Pusztakettőst, ha pedig kis szerencsével a kávézót is nyitva találjátok, ne töprengjetek sokáig, hogy igyatok-e egy erős feketét.

