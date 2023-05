5 szenzációs színházi és táncelőadás Budapesten, amit mindenképp látni kell

Az évad vége felé közeledve is remek színházi és táncelőadások várják a budapesti közönséget, sőt, ajánlónkban hoztunk egy kis ízelítőt a nyári színházak színes repertoárjából is. Röviden tehát: színházba be!

Árvák

Danny és Helen ünnepi vacsorára készülődnek, amikor belép Helen öccse, Liam, csurom véresen. Dennis Kelly kamaradrámája egy lebilincselő krimi történetén keresztül mesél az előítéletekről, a gyűlöletkeltésről, a társadalmi rétegek szétszakadásáról, a társadalomban pattanásig feszülő félelemről és bizonytalanságról, vagyis arról, ami a legjobban meghatározza a mindennapjainkat. Szereplőinknek nem biztos, hogy van feloldás, de a nézőknek még lehet. A Loupe Független Színházi Társulat előadása.

R.: Horváth János Antal

Marczibányi Téri Művelődési Központ | 2023. május 2., 28., június 19., 19:00 | Weboldal

Becsapódás

Két házaspár együtt vacsorázik, ahogy az utóbbi tíz évben minden második héten. A lányok testvérek. Sok éves hagyomány ez, ami a hosszúra nyúlásával nemcsak természetessé, de terhessé is vált, mégsem hagyják el. Ez az alkalom viszont valamiért másnak ígérkezik. Ma van valami a levegőben. Egy amúgy is pattanásig feszült ország levegőjében. Hamarosan értesítések pittyennek a telefonokon: az államfő perceken belül bejelentést tesz. Már megint mi lehet az? Elkezdődik a nemzetiszín zászló előtt felvett, nemzetnek intézett videóüzenet. Az országot támadás érte. A Loupe Független Színházi Társulat előadása.

R.: Horváth János Antal

Marczibányi Téri Művelődési Központ | 2023. május 8., 30., június 23., 19:00 | Weboldal

Recirquel: IMA

Április 28-tól újra látható a Müpában a Recirquel nagy sikerű IMA című produkciója. A Vági Bence rendezte immerzív színházi előadás során a nézők a produkció részévé válva léphetnek ki a földi lét valóságából. A látogató különleges érzéki és tudati állapotba kerül: a millió fényponttal, valamint hanggal megformált, az univerzumot idéző térben az artistaművészekkel együtt lebegve fedezheti fel a lélek rejtett útjait. A produkció június 3-ig összesen 86 alkalommal látható a Müpa mellett felállított különleges sátorban.

Müpa | 2023. május 13. és június 3. között több időpontban | Weboldal

Hannibál tanár úr

Az Átrium decemberben mutatta be a Fábri Zoltán emblematikus filmje és Móra Ferenc szatirikus kisregényéből készült Hannibál tanár úr színpadi változatát. Nyúl Béla ikonikussá vált történetét Mucsi Zoltán főszereplésével, Vidovszky György rendezésében láthatja a közönség. Nyúl tanár úr története megdöbbentően pontos és különösen aktuális társadalmi látleletté vált napjainkban. A Hannibál tanár úrban Mucsi Zoltán mellett feltűnik többek között Gyabronka József, Debreczeny Csaba, Parti Nóra, Makranczi Zalán és Dóra Béla is.

R.: Vidovszky György

Átrium | 2023. május 25., 19:00, május 27., 14:30 | Weboldal

OMMA

A Városmajori Szabadtéri Színpad programját színesíti idén nyáron a magyar származású, világhírű koreográfus, Nagy József (Josef Nadj) izgalmas táncelőadása, az OMMA. A nyolc táncos Maliból, Szenegálból, Elefántcsontpartról, Burkina Fasóból és Kongóból származik, az előadást pedig az általuk hozott sokféle hatás, kultúra, mozgás és történet hatja át. Az OMMA a tánc gyökereihez nyúlik vissza, melynek a mozgás a lényege, s az univerzum a horizontja, hiszen a tánc az emberiséggel együtt született.

Koreográfus: Josef Nadj

Városmajori Szabadtéri Színpad | 2023. július 1., 20:00, július 2., 20:00 | Weboldal

