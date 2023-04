12+1 kihagyhatatlan magyar film és sorozat az elmúlt évekből a Netflixen és társain

Április 30-at a magyar film napjaként tartjuk számon, hiszen 1901-ben pontosan ezen a napon mutatták be a valaha volt első magyar filmes alkotást, A tánczot. Ez alkalomból összegyűjtöttünk nektek néhány kihagyhatatlan és zseniális magyar filmet, sorozatot, amelyek mind elérhetőek jelenleg valamelyik streamingszolgáltató kínálatában.

Blokád (Netflix)

A Blokádban Antall József alig fél évvel beiktatása után élete legnehezebb próbatételével találja szemben magát: taxisok tüntetnek a drasztikus benzináremelés ellen és a demokráciából kiábrándulva blokád alá vonják a várost, majd az egész országot. Az ellenzék melléjük áll, a köztársasági elnök, a sajtó, a közhangulat velük szimpatizál, a karhatalom pedig magára hagyja a népszerűtlen intézkedések miatt népszerűtlen kormányt. Antall József azonban a barikád másik oldalán találja magát. Magára maradtan, frissen műtve, egy kórteremben. A film elsőként mutatja be a rendszerváltozás körülményeit és Magyarország első, demokratikusan megválasztott kormányának miniszterelnökét, Antall Józsefet, mind politikai, mind magánéleti szinten és bepillantást enged a kulisszák mögötti küzdelmekbe.

Űrpiknik (HBO Max)

A különc egyetemista lány, Panna (Walters Lili) gyerekkorától kezdve próbál az űrbe küldeni jeleket, válaszra várva. Annak ellenére, hogy az egyetemen senki nem veszi őt komolyan, elmélete mégis bizonyítást nyer: hatására ugyanis a Földre érkezik a saját világában hasonlóan kirekesztett űrlény Fiú (Takács Zalán). Ha ez önmagában nem lenne elég sokk, a jövevény közli Pannával: a bolygó pusztulásra van ítélve, őt magát pedig egyedül az érdekli, hogy megmentse rajongása tárgyát, Zalatnay Sarolta művésznőt. Az elsőfilmes Badits Ákos rendező, és a forgatókönyvet jegyző Benedek Ágota, a Rumbarumbamm című nagysikerű könyv szerzőjének filmje egy eszeveszett éjszaka történetét meséli el.

A Király (RTL+)

A Zámbó Jimmy életéről készült életrajzi ihletésű tízrészes széria az énekes legenda felemelkedését mutatja be, amely bővelkedett konfliktusokban. Míg a történet legkevésbé sem fest idealizált képet a sztárról, visszarepít az időben és szól arról is, hogy a rendszerváltás milyen hatással volt a magyar zenésztársadalomra. Zámbó Jimmy különböző életszakaszait két kiváló színész alakítja: Nagy Ervin a már befutott, népszerű, míg Olasz Renátó az énekes fiatalkori, útkereső énjét formálja meg. Ahogy feleségét Zámbó Editet is két nagyszerű színésznő Schell Judit és Staub Viktória formálja meg.

Így vagy tökéletes (Netflix)

Az írók nem mind elviselhetetlenek, de András (Fekete Ernő) kétségtelenül az. Egy sikeres reklámügynökség kiégett kreatívigazgatójaként még azután is komoly író szeretne lenni, hogy az első regénye csúnyán megbukott. Lenéz mindent, ami nem szépirodalom, így mélyen megveti az új spirituális bestsellert, az Így vagy tökéletest és annak népszerű szerzőjét, Katát (Béres Márta). Aztán egy közös fotójuk felpörög a közösségi médiában, elterjed róluk, hogy járnak, és Andrásnak – kis segítséggel – támad egy nagy ötlete: ez a kapcsolat esetleg sikerre segítheti az új művét.

A besúgó (Skyshowtime)

1985., Magyarország a vasfüggöny mögött. A 20 éves Geri (Váradi Gergely) alig várja, hogy Budapesten a Gazdaságtudományi Egyetemen tanuljon, és végre új embereket és eszméket ismerjen meg. De Gerinek van egy titka. Az Állambiztonság megzsarolta beteg öccse gyógyszerellátásával, így kénytelen a fiatal ellenzéki barátjáról, Száva Zsoltról (Patkós Márton) jelenteni a tartótisztjének (Thuróczy Szabolcs). Miközben Száva a rendszer megdöntését tervezi, Geri minden nap kihívással küzd: hogyan cselezze ki az állambiztonságot és tartsa meg új barátait? Az idő szorít, a végső összecsapás előtt döntenie kell, hogy kinek az oldalára áll.

A sorozat első részét a YouTube-on is megnézhetitek:

Átjáróház (Filmio)

Új értelmet kap a halálos szerelem kifejezés: az Átjáróház című, a fantasy- és vígjátéki elemekben bővelkedő romantikus film bebizonyítja, hogy az igazi szerelem nem ismer határokat: még az élők és holtak között húzódót sem. A film főhőse, Krisztián (Bárnai Péter) ugyanis akkor sem mond le szíve választottjáról, amikor a lány (Rujder Vivien) kénytelen lemondani az élők társaságáról. Megharcol szíve választottjáért, és néhány nagyon furcsa (részben élő, részben halott) társ segítségével visszaszerzi őt. A halott lány és a hullaházban éjjeliőrként dolgozó fiú kapcsolatának csöppet sem komor története már elérhető a Filmio-n!

Nyugati nyaralás (Netflix)

A Nyugati nyaralás egy 80-as években játszódó krimivígjáték, Pokorny Lia és Mészáros Máté főszereplésével. A történet szerint Maurer Gyuri (Mészáros Máté) veszprémi autószerelő, családjával a Riviérára készülnek nyaralni, ám a négy útlevél helyett csak három érkezik meg. Gyuri azonban elszánt, és kölcsönveszi egy disszidens magyar nála hagyott autócsodáját. A német verdával és papírokkal a nyugatra igyekvő magyarok helyett nyugatról érkező turisták lesznek, akik a legnagyobb luxust élvezhetik a Balatonnál. Nem is sejtik, hogy a „kölcsönvett” autóval egyenesen a hidegháborúba hajtanak bele.

Becsúszó szerelem (Netflix)

Gyula, az elkötelezett fociultra és felesége, Mariann gyereket szeretnének. Miután kiderül, hogy a férfi meddő és az örökbefogadás lehetősége is elszáll, Mariann utolsó esélyként megállapodik egy roma lánnyal, Lüszivel, hogy a hamarosan születendő gyermekét magukhoz veszik. A terv azonban mindannyiuk életét fenekestül felforgatja. Gyulának ettől fogva folyamatosan trükköznie kell, hogy ne bukjon le a rasszista focirajongó barátai előtt, a magánélete pedig további nem várt fordulatokat tartogat számára: Ámor nyilai a legváratlanabb helyről találnak a szívébe, humoros helyzetek és erkölcsi dilemmák sora elé állítva hősünket.

Magasságok és mélységek (Filmio)

2013 májusának végén egy ország figyeli aggódva a híreket, amikor a Mount Everest első magyar meghódítója, Erőss Zsolt a társával együtt eltűnik a Himalájában. Bár mindenki más még reménykedik, felesége, Sterczer Hilda élő adásban jelenti be, hogy felesleges az újabb mentőexpedíciók szervezése. A következő hetekben a média szisztematikusan próbálja megtörni a nő keménységét. Első egészestés filmjében Csoma Sándor, számos nemzetközi hírű kisfilm rendezője, a megtörtént eseményeket Erőss Zsolt felesége szemszögéből ábrázolja. Az alkotók fontosnak tartják, hogy merjünk beszélni a gyászról, mert ezzel a lelkiállapottal mindannyian találkozunk életünk során és nem feltétlenül csak egy szerettünk elvesztése kapcsán. A film megmutatja, hogy lehetséges megbékélni, és reményt adó utat mutat a jövő felé. A főszerepben az erdélyi származású Pál Emőkét láthatjuk, míg Erőss Zsoltot Trill Zsolt alakítja.

Szia, Életem! (Netflix)

A főhős, Keserű Barna (Thuróczy Szabolcs), aki barátjának tanácsára írni kezdett, és első sikeres fantasy regénye után elindult a bulvárosodás útján: talk show-kat vezet, és gátlástalan, agilis managerének hála, ott van mindenhol, a csapból is ő folyik. Amíg egy ilyen sztárbuborék ki nem pukkad… utána azonban Barnának minden pénze és energiája arra megy el, hogy úgy tűnjön, hogy még mindig sztár. Így talál vissza hősünk az íráshoz. De az elmúlt időszak érzelmileg kiüresedett élete rányomja bélyegét az írói kreativitására is. De nem jön az ihlet, és kiadójától ultimátumot kap. Tíz napja marad az új kézirat leadásáig. Ekkor hozza úgy a sors, hogy 10 napra lepasszolja neki közös gyermeküket, Samut (Pásztor-Várady Mór), akit Barna nem is ismer. Az eddig kizárólag csak magával foglalkozó író élete gyökeresen megváltozik.

LARRY (Filmio)

A juhpásztorként tengődő, 21 éves Ádám (Vilmányi Benett) magának való vidéki fiú, aki szégyelli dadogását. Feszült, mégis meghitt hidegségben él egykor erőszakos, mára a vallásban menedéket lelt és megszelídült édesapjával (Thuróczy Szabolcs). Ádám egészen addig nem találja a helyét, amíg rá nem ébred, hogy a rapzene segítségével – Larry művésznéven – kifejezheti magát, és szembe nézhet a tehetetlenségből fakadó frusztrációival. Explicit, dühtől fűtött szövegeire felfigyelnek a helyi fiatalok, majd a neten váratlan mértékű népszerűségre tesz szert. Egy országos tehetségkutató lehet számára a kitörési lehetőség, ám ehhez előbb a kezébe kell vennie a saját élete feletti irányítást.

Romokból (YouTube)

A Romokból egy hamisítatlan budapesti sztori a romkocsma és bulinegyed kialakulásáról, melynek létrehozásában számos érdekes egyéniség vett részt, akiknek a történetein keresztül mögé láthatunk egy izgalmas világnak. Az ötrészes sorozat egyszerre mutatja be az elmúlt bő 20 év budapesti történetét és a romkocsmák alapítóit, akik nem egymással versenyezve, hanem összefogva, együtt küzdöttek, dolgoztak a közös célokért. Mellettük olyan ismert, e helyeken törzsvendégeknek számító művészek is megosztják élményeiket, mint Ónodi Eszter, Döbrösi Laura, Csemer Boglárka, Szabó Győző, Torres Dániel, Makranczi Zalán és nem utolsó sorban Péterffy Bori. A dokusorozat új részei hétfőnként elérhetőek a YouTube-on!

+1 Marsra Magyar! (Index)

Május 2-án indul hódító útjára az Indexen a Marsra Magyar! című dokukomédia, majd hetente újabb részekkel jelentkezik a híroldalon. Az áldokumentumfilmes elemekkel tűzdelt szitkom a Hajnal-Vasad Kft. mindennapjait mutatja be. A vállalkozás bajba kerül, amikor a gyár alapanyagait beszállító cég, az AL-VA-RÉZ Kft. telephelyébe meteorit csapódik. Össze is hívják a válságstábot, hogy megbeszéljék, mitévők legyenek, ám a probléma megoldódni látszik, amikor az igazgató, Hajnal Károly (Csőre Gábor) telefonja megcsörren és kiderül: a NASA-nál felmerült a cég neve lehetséges fémfeldolgozóként, a Mars Expedíció beszállítói között. Az új magyar szitkom főbb szerepeiben Csőre Gábor, Badár Sándor, Stefanovics Angéla, Gyöngyösi Zoltán, Földi Csenge, Német Klára, Keresztes Tamás, Stork Natasa, Thuróczy Szabolcs, Edvi Henrietta lesznek láthatóak.

Mutatunk nektek néhány szuper skandináv alkotást is: