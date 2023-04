17 kihagyhatatlan, új drámasorozat a Netflixen és társain egy tartalmas estéhez

Összegyűjtöttünk nektek másfél tucat olyan tartalmas drámasorozatot, melyek az elmúlt években indultak, és elérhetőek magyar nyelven vagy felirattal a streamingszolgáltatóknál (Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime, Skyshowtime, RTL+).

A besúgó (Skyshowtime)

1985. Magyarország a vasfüggöny mögött. A 20 éves Geri alig várja, hogy Budapesten a Gazdaságtudományi Egyetemen tanuljon, és végre új embereket és eszméket ismerjen meg. De Gerinek van egy titka. Az Állambiztonság megzsarolta beteg öccse gyógyszerellátásával, így kénytelen a fiatal ellenzéki barátjáról, Száva Zsoltról jelenteni a tartótisztjének.

A Király (RTL+)

Zámbó Jimmy életéről készült tíz részes sorozat. Az életrajzi ihletésű széria az énekes legenda felemelkedését mutatja be, amely bővelkedett konfliktusokban.

A császárné (Netflix)

Amikor a lázadó Sisi beleszeret Ferenc József császárba, és mindenki meglepetésére sor kerül az eljegyzésre is, intrikák és hatalmi harcok várják a bécsi udvarban.

The Last of Us (HBO Max)

Miután egy világjárvány elpusztítja a civilizációt, egy elszánt túlélőre rábíznak egy 14 éves lányt, aki az emberiség utolsó reménye lehet.

Öt nap a kórházban (Apple TV+)

A Katrina hurrikán idején megtörtént események alapján. Amikor az árvíz megemelkedett, az áramszolgáltatás pedig megszűnt, a hőség egyre elviselhetetlenebbé vált az egyik New Orleans-i kórházban, ahol kimerült ápolók és orvosok kénytelenek szívszorító döntéseket hozni.

Fülig beléd zúgtam (Netflix)

A felnőtté válásról szóló sorozatban Charlie és Nick rájön, hogy barátságukból több is lehet, miközben igyekeznek megtalálni helyüket az iskolában és a szerelemben.

A nyár, amikor megszépültem (Amazon Prime)

Belly Conklin hamarosan betölti a 16. életévét, és kedvenc helyére, a Cousins Beach-re tart, hogy saját családjával és a Fisher családdal töltse a nyarat. Belly sokat nőtt az elmúlt évben, és úgy érzi, hogy ez a nyár más lesz, mint az összes korábbi. A Nyár, amikor megszépültem Jenny Han könyvén alapul, aki a sorozat alkotója és főproducere.

Julia (HBO Max)

A sorozatot Julia Child rendkívüli élete és régóta futó tévés sorozata, a The French Chef ihlette, mely a ma népszerű főzőműsorok úttörője, és Julia egyéniségén keresztül nyújt bepillantást az amerikai történelemnek ebbe az időszakába.

Az aranykor (HBO Max)

Az amerikai aranykor az elképesztő gazdasági változások kora volt. A történet 1882-ben kezdődik a fiatal Marian Brookkal, egy déli tábornok árvává vált lányával, aki szigorúan konzervatív nagynénje New York-i házába költözik.

A nulláról kezdve (Netflix)

Egy művész beleszeret egy séfbe Olaszországban, majd sorsdöntő, kultúrákon és kontinenseken átívelő utazás kezdődik, szerelemmel, veszteséggel, kitartással és reménnyel.

Kedves Edward (Apple TV+)

Egy 12 éves fiú lesz egy légi katasztrófa egyetlen túlélője. Miközben a fiú és a tragédia által érintett többi ember megpróbálja feldolgozni a történteket, váratlan szerelmek, barátságok és közösségek alakulnak ki.

A sziget zenésze (Netflix)

Egy zenész egy festői szépségű szigeten készül fesztivált rendezni, ahol nem várt románcba bonyolódik, ráadásul mások gondjainak sűrűjében találja magát.

Alaska Daily (Disney+)

Eileen Fitzgerald, a díjnyertes oknyomozó újságíró elhagyja New Yorkot és Alaszkában egy városi napilapnál kezd dolgozni.

Az Angolok (HBO Max)

Eli Whipp, a visszavonult pauni felderítő elsőszülöttségi jogát kívánja megszerezni, ám egy nap útját keresztezi Cornelia Locke, az angol nő, aki bosszút esküszik a férfi ellen, aki szerinte felelős a gyermeke haláláért.

Tulsa King (Skyshowtime)

A 25 év börtön után szabaduló New York-i maffiózót, Dwight „Tábornok” Manfredit főnöke a vidéki Oklahomába száműzi, hogy ott is kiterjessze a műveleteket, de mikor rájön, hogy maffiacsaládja ellene dolgozik, lassan felépíti saját bandáját.

A kibukott (Disney+)

Elizabeth Holmes és a Theranos hihetetlen története ambícióról és hírnévről, amely szörnyen félresiklott. Hogyan veszített el mindent egy szempillantás alatt a világ lefiatalabb, önerejéből sikeressé vált női milliárdosa.

Daisy Jones & The Six (Amazon Prime)

1977-ben a Daisy Jones & the Six volt a világ egyik legsikeresebb zenekara. Élén két elképesztő egyéniséggel, Daisy Jonesszal és Billy Dunne-nal a banda az ismeretlenség homályából a csillagok közé repült. Majd egy chicagói, teltházas koncertjük után feloszlottak. Most, évtizedekkel később, a tagok elmesélik az igazságot. Miért roppanhat mégis össze egy sikerei csúcsán lévő zenekar?

