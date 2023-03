5 elbűvölő magyar falu, aminek takaros sváb házai idilli barangolásra invitálnak

Tavaszi kirándulásotok alkalmával, a fokozatosan ébredező természet szépségei mellett szánjatok egy kis időt olyan elbűvölő települések hangulatos utcáira és portáira, melyek számos sváb kincset és hagyományokat őriznek.

Császártöltés

Ha különleges hangulatú, idilli barangolásra vágytok, Bajától félórányi kocsikázásra, Hajós települését elhagyva találjátok Császártöltést. Takaros utcái, mintegy 300 évre visszatekintő pincesorai és annak épületei kivétel nélkül sváb hagyományokat őriznek. A településen számos értéktár és ház ad lehetőséget a helyi hagyományok megismerésére, legrégebbi épülete például a sváb tájháznak szolgál otthonául. Az itt élő idősek a kultúra mellett mind a mai napig őrzik a sváb nyelvet is.

Óbánya

Pécstől mindössze félórányi autóútra, dombok ölelte vadregényes völgyben találjuk a “magyar Svájcként” is emlegetett Óbányát. Az egyutcás falucskában régi időkre visszatekintő tornácos sváb porták sorakoznak egymás után, a Kelet-Mecsek elbűvölő ékszerdobozát ráadásul mindössze alig 100-an lakják. Az Óbányai-völgyben tett barangolás alkalmával számos más látványossággal egyetemben, vétek nem felfedezni ezt a háborítatlan baranyai települést.

Magyarpolány

Bájos település bújik meg a Bakony vadregényes erdejében, méghozzá Magyarpolány személyében. A település sokaknak hazánk egyik legszebb, barokk stílusban épült kálváriájáról lehet nevezetes, míg hangulatos utcái, takaros házai egytől egyig elragadó hangulatot keltenek. Az XVIII. század közepére szinte lakatlanná vált településre 1752-ben Sziléziából és Felső-Ausztriából telepítettek be németeket. A Tájház és a Falumúzeum, akárcsak az évről évre megrendezett sváb bál büszkén őrzi a helyi hagyományokat és az építészet megmaradt emlékeit.

Kismaros

Nem kell messzire mennie azoknak sem, akik a Dunakanyarban kutatnának hangulatos utcák, házsorok és kedves sváb porták után. A török hódoltság alatt elpusztult magyarok helyére az 1700-as évek elején német telepesek költöztek. Számos történelmi eseményt követően a német származású lakosság folyamatosan elmagyarosodott. A múltjára igen büszke településen a Kismarosi Sváb Muzeális Gyűjtemény és a KismarosiSvábok közössége őrzi napjainkban is a sváb hagyományokat.

Nemesnádudvar

A Hajós-Bajai borvidék egyik legszebb pincesorával, mesebeli házikókkal büszkélkedhet Nemesnádudvar települése is. Az utcákon, de még a község domboldalában is fehérre meszelt présházak sorakoznak egymás hegyén-hátán. Bár hangulatos tavaszi séta alkalmával is érdemes felkeresni Nemesnádudvart, az évről évre megrendezésre kerülő Szent Mihály-napi újbor ünnepe lehetőséget ad, hogy a borok mellett belekóstoljatok, milyen is egy megelevenedett sváb szüreti mulatság.

Ha nem csak a kirándulás alkalmával adnátok át magatokat a vidéki romantikának: