5 remek hely Budapesten, ahol villátokra tűzhetitek a legfinomabb rántott fogásokat

A vasárnapi asztal elmaradhatatlan fogásai a rántott ételek, legyenek azok épp húsosak vagy húsmentesek. Ha azonban nem csak a vasárnapi ebéd alkalmával tűznétek villátokra egy-egy rántott húst, rántott sajtot vagy rántott különlegességet, úgy érdemes felkeresnetek az alábbi vendéglátóhelyeket!

Buja Disznó-k

A Belvárosi Piacról 2015-ben útjára indult, mára egy pesti és egy budai helyszínnel is büszkélkedő Buja Disznó-k a rántott hús budapesti fellegvárának számít. Merthogy Bíró Lajos rántotthús-mennyországában a legmagasabb minőségű, óriás rántott szeleteké a főszerep. Az aranybarnára sült, ropogós, vasárnapi rántott húst savanyúsággal, utánozhatatlan burgonyasalátával a hét minden napján kérhetjük. A felhozatal azonban nem áll meg a rántott húsnál, a Fény utcai piac és a Városliget leheletnyit eltérő kínálatában kóstolhatunk még rántott kacsamájat, rántott malacfület, de még rántottsajt-különlegességet is.

1024 Budapest, Lövőház utca 12. | 1146 Budapest, Állatkerti krt. 3. | Weboldal | Facebook

Ropogó

A Múzeum körút ellentmondást nem ismerő rántottbirodalmában kivétel nélkül mindenre és mindenkire gondoltak. Az egyszerre vegán és húsos kínálattal kecsegtető, marinálási és sütési technológiájának köszönhetően rántott, mégis könnyű ételeket kínáló Ropogóban ezért mindenki találhat kedvére és ínyére valót. A gyorsaságban és minőségben is verhetetlen belvárosi vendéglátóhelyen a rántott szejtán- vagy csirkemellcsíkokat, a rántott tőkehalat vagy a duplán ropogós panírba bújtatott cheddarsajtokat bűntudat nélkül tunkolhatjátok a legkülönfélébb szószokba.

1053 Budapest, Múzeum körút 41. | Weboldal | Facebook

Tölcsibe

A ropogós gofritölcsérjéről és a tölcsért színültig megtöltő, ínycsiklandó falatokról elhíresült Tölcsibe nem is olyan rég egy újabb csavart vitt kínálatába. Speckó paníros csirkéjüket ugyanis vadonatúj bőrbe bújtatták, hogy nekünk másra se legyen gondunk, mint teljes pompájában élvezni a ropogós rántott csirke mennyei élményét. Supreme kínálatukban szuvidálással készített csirkerészeket, szárnyat, combot és mellet kérhettek, melyet a ropogós panír és a titkos fűszerkombó tesz ellenállhatatlanná. Az már csak hab a tortán, hogy mindezt ráadásul glutén- és tejmentes kivitelben.

1077 Budapest, Wesselényi u. 23. | 1111 Budapest, Budafoki út 16. | Weboldal | Facebook

Cheesy Budapest

Sajtimádók megelevenedett sajtmennyországa a Cheesy Budapest Katona József utcai vendéglátóhelye. Rántott sajtból itt nem pusztán egy létezik, különleges bundába forgatják ugyanis a trappistákat, a füstölt és az ementáli sajtokat, de még a cheddarokat is. Nem is lenne persze sajtmennyország, ha nem éppen itt, Újlipótvárosban haraphatnánk egy-egy olvadó sajttal készült ropogós hamburgerbe. Természetesen a húsimádókat sem hagyják cserben, ők rántott csirkével és omlós bivalyhúspogácsával készített hamburgerek társaságában örömködhetnek.

1137 Budapest, Katona József utca 24. | Facebook

A Rántott Húsos

Mintha csak a nagyihoz volnánk hivatalosak ebédre, olyan bőséges kínálattal csábít Óbudára A Rántott Húsos. Szaftos rántott húsunkat itt csirkéből, karajból és tarjából is elkészítik nekünk, utóbbi kettőt ráadásul tejföllel megkenve és sajttal megszórva is kérhetjük. Ha egyet tehettek, adjátok meg a módját és feltétlenül kóstoljátok meg a rántott finomságok mellé tökéletesen passzoló köretek, szószok és savanyúságok ízlelőbimbókat gyönyörködtető választékát. Ha a rántott hússal végeztetek, feltétlenül hagyjatok egy kis helyet a nagyi receptje alapján készült palacsintának is!

1036 Budapest, Lajos u. 93/E | Facebook

