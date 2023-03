7 vezetett séta Budapesten, ha felfedeznétek a tavasszal ébredező fővárost

Szeretett épületsétás ajánlónkat ezúttal szabadtéri helyszínekre cseréljük, hogy tavaszköszöntő séták alkalmával fedezhessétek fel a téli álmából lassan ébredező fővárost.

Hóvirágnéző, téltemető

Március 4-én és 5-én is hamisítatlan tavaszköszöntő sétára invitál a Soroksári Botanikus Kert. A természet ébredése egyben kitűnő apropó arra, hogy a múlt elfeledett emlékei is felszínre kerüljenek. Az avar alól előtörő tavasz első hírnökeit egy helyen csodálhatjuk meg a botanikus kert pompás növénygyűjteményében. De a séta alkalmával felfedi titkait és történeteit a Csonthalom dombnak nevezett különleges terület és a sváb kertészek ránk hagyott emlékei is.

A séta időpontjai: március 4., 5. | Tovább a sétára>>>

1848-49 emlékezete

A Fiumei úti sírkert főbejáratától március 11-én 14 órakor induló séta alkalmával új megvilágításban ismerhetjük meg az 1848-49-es szabadságharc időszakát, ráadásul ott, ahol a szabadságharc főszereplői végső nyugalomra leltek. Batthyány Lajos, Kossuth Lajos és Görgey Artúr síremlékei mellett egyszerre elevenednek meg szabadságharcos férfiak és nők, a Buda várát ostromlók és védők történetei. A 1,5-2 órát felölelő séta ingyenes, regisztrálni a weboldalon tudtok.

A séta időpontja: március 11. | Tovább a sétára>>>

Utazás Csikágóba!

Március 11-én 14 órakor a VII. kerületi Nefelejcs és Marek József utca sarkáról induló különleges séta egészen Csikágóig kalauzolja az érdeklődőket. Híres irodalmi alakok, művészek – köztük Róth Miksa -, életén és történetein keresztül ismerhetjük meg a magyar Csikágó, vagyis Külső-Erzsébetváros egykor nyomortól és fényűzéstől terhelt utcáit. A megközelítőleg 2 órát felölelő sétát Kolocz Dóra történész, muzeológus vezeti.

A séta időpontja: március 11. | Tovább a sétára>>>

Káderdűlő

Március 11-én 16 órakor belépést nyerhetünk Buda egyik legszemrevalóbb környékének és híres történelmi alakjainak egykori életébe. A hosszúlépés.járunk? sétáján fény derül arra, hogyan is teltek a mindennapok, a sokak által csak káderdűlőként emlegetett Rózsadombon. Ha kíváncsiak vagytok, hogyan vetette meg lábát a József-hegyen az állami- és pártvezetés 1956 után, honnan hurcolták el Rajk Lászlót, és hogy kellett-e rezsit fizetnie az elvtársaknak, ezt a sétát ne hagyjátok ki!

A séta időpontja: március 11. | Tovább a sétára>>>

Séta a Füvészkertben – Tavaszköszöntő virágok és hagymások

Tavaszváró sétajánlónk nem is lenne teljes tavaszköszöntő virágok és tavaszi arcát itt-ott megmutató füvészkerti séta nélkül. Március 18-án a város megkerülhetetlen zöld oázisában ezúttal Szabó-Szöllösi Tünde szakértő vezeti körbe az érdeklődőket. A 1,5-2 órás séta alkalmával feltárul a tavaszköszöntő virágok és hagymás növények izgalmas világa, miközben a gyűjtemény további szirmait bontogató növényei is rendre felfedik magukat.

A séta időpontja: március 18. | Tovább a sétára>>>

Irodalmi séta Krisztinavárosban

Március 25-én az Imagine jóleső tavaszi sétáján feltárulnak Krisztinaváros századfordulós kincsei. Szó lesz a Horváth kertről és a hozzá fűződő dalszövegről, Haraszti Miciről, a Budai Nyári Színkör ünnepelt csillagáról, akárcsak a híres írók nagy kedvencéül szolgáló Philadelphia kávéházról. A 3 órát felölelő séta alkalmával a csendes, mégis nyüzsgő budai vidék megmutatja majd a résztvevőknek Ottlik Géza, Babits, de még Szabó Magda otthonát is.

A séta időpontja: március 25. | Tovább a sétára>>>

Titkos kertek és terek

Március 25-én indítja idén először a séták királynőjének nevezett legnépszerűbb programját az Imagine, sőt aznap már rögtön két időpontban is! A 3 órás séta alkalmával bármely városlakót elvarázsoló, magával ragadó, bájos és titokzatos élményben lesz részetek. És mikor máskor lenne érdemes felfedezni a városban csendesen megbújó zöld oázisok és titkos kertek illatozó virágait, idős fáit és emberi történeteit, ha nem épp tavasszal?

A séta időpontjai: március 25. | Tovább a sétára>>>

Ha tavaszváró sétát tennétek Buda szívében, a Svábhegyen: