5 kihagyhatatlan hely Budapesten és környékén, ha megízlelnéd Csehországot

Prágában járva tűnik csak fel igazán, mennyi hasonlóság rejlik a cseh főváros és Budapest között. Mostani ajánlónkban a kulináris élvezetekre helyezzük a hangsúlyt és olyan helyeket ajánlunk Budapesten és környékén, ahol belekóstolhattok Csehország habzó és éhséget csillapító remekeibe.

Ferdinánd Monarchia Étterem & Cseh Sörház

Boldog békeidők hangulatában, cseh röviditalok és sörök, cseh fogások világában merülhetünk el nyakig a Király utcában található Ferdinánd Monarchia Étterem és Cseh Sörházban. A cseh sörök legjavát itt cseh fogások társaságában élvezhetjük, erről tanúskodik a knédlik választéka, az uborkával és lilahagymával tálalt Švejk kedvére készült ropogós sült csülök, ami mellé olyan jól és könnyen csúszik egy korsó világos Ferdinand sör. Ha a cseh mellett belekóstolnátok még monarchiabeli ételkülönlegességekbe, példának okáért egy felvidéki sztrapacskába, akkor is érdemes útba ejtenetek őket.

1068 Budapest, Király utca 76. | Weboldal | Facebook

Jaromír sörözők

Cseh káposztalevessel, knédlivel és kolbásztállal, pácolt camembert-tel, cseh lepénytésztával és a végtelenségig sorolható cseh fogásokkal, szívélyes vendéglátással és a sörcsapokból ki nem fogyó cseh sörökkel várnak benneteket, ha valamely Jaromír söröző háza tájára tévednétek. Egy habos korty cseh láger, egy barna sörben párolt marhapofa után nem kell több a boldogsághoz, pusztán az egységes és magas minőséget képviselő Jaromír sörözők változatos hangulata Budán és Pesten egyaránt. A csapolt sörök mellett üveges nedűkkel, Open Road Bázisukon pedig némi amerikai hangulattal várnak.

4 helyszínen Budapesten | Weboldal

Arena Corner Cseh Söröző

Ha cseh ízekre, cseh csapolt sörökre, házias fogásokra és nem ritkán zenés eseményre is vágynátok, úgy ne tévesszétek szem elől a Bartók Béla úti Arena Corner Cseh Sörözőt. Ha meccsnézésre adnátok a fejeteket, úgy abban az esetben is érdemes hozzájuk betérni, hiszen sörből és söröket kiegészítők falatokból sem szenvedtek majd hiányt. Kóstolhattok náluk káposztalevest, sörben érlelt csirkemellet knédlivel és káposztával, házi kolbászt, sőt mi több megkóstolhatjátok még a pacallevest is.

1114 Budapest, Bartók Béla u. 76. | Weboldal | Facebook

Hrabal Söröző

Világos, félbarna és barna sörök váltják egymást a Hrabal Söröző sörcsapjain, de jócskán megférnek mellettük az olyan sörkülönlegességek is, mint az epres IPA vagy a fűszeres, forró meggyes sör. A Rákóczi út immár 10 éve eltéveszthetetlen cseh sörözőjében a sör mellé különféle sajtok szolgálnak éhségűzőként, a lágy, olajban pácolt vagy kékpenészes sajtokat pirítóssal tálalják, de kérhettek a folyékony kenyér mellé ruszliból és cseh disznósajtból is egy-egy adaggal. Ha mindezeket megkóstolnátok, ne felejtsetek hozzájuk asztalt foglalni, a szomszédban található Hetedik lépcső sörözőjében a nagyobb választék mellett üveges cseh sörökkel is marasztalnak majd benneteket.

1088 Budapest, Rákóczi út 11. | Weboldal | Facebook

+1 Csehülünk, Telki

Ízletes cseh sörökkel a csapon csábítgat Budapesten kívülre, Telkire a családias hangulatú kisvendéglő, a Csehülünk. A csapon tartott sörök mellett üvegessel is készülnek legkülönfélébb ételeik mellé, melyekből nem hiányozhatnak természetesen a cseh ízek. Világos, félbarna, meggyes és kézműves cseh csapolt sörünk mellé kérhetünk pácolt camembert-et hagymasalátával és pirítóssal, csülkös sztrapacskát, de sörben érlelt ropogós csülköt is tormával, mustárral, házi káposztasalátával és hasábburgonyával is.

2089 Telki, Muskátli u. 1/b | Weboldal | Facebook

